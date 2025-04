Metroid Prime 4: Beyond Impressioni pratiche - Samus Aran può controllare come uno sparatutto a contrazione?

HQ

"Metroid sarà giocabile". Mi sono svegliato con la buona notizia oggi prima di partecipare all'evento Nintendo Switch 2 Premiere a Parigi, dove sia il sistema in arrivo che un buon numero di giochi, vecchi e nuovi, stavano aspettando che andassimo in campo per la prima volta. Mi aspettavo sia Mario Kart World che Donkey Kong Bananza data la loro data di uscita all'interno della finestra di lancio, ma Metroid Prime 4: Beyond rimane non datato e Nintendo rimane timida in ciò che stanno mostrando finora, sia quando ha ottenuto un titolo completo che la scorsa settimana quando si è impegnata per il suo lancio nel 2025, sempre su OG Switch.

Ma questo era il Nintendo Switch 2 Edition, come già indicato nella schermata del titolo. Ciò che significava a prima vista era una grafica più nitida. Ovviamente saremo in grado di confrontare le versioni fianco a fianco tra qualche mese e non vedo l'ora di controllare il livello di dettaglio a 4K/60fps in Resolution Mode, ma la demo di oggi era preimpostata su Performance Mode, il che significa 1080p/120fps su schermi compatibili. Ho giocato in TV, soprattutto perché ho anche avuto modo di provare i diversi metodi di controllo a portata di mano.

Ma prima di parlare dei controlli come forse l'aspetto più rilevante dell'ultimo adattamento della serie, lasciatemi parlare.

I primi minuti di Metroid Prime 4: Beyond ti fanno sentire esattamente come se conoscessi e amassi l'amata serie Prime. È un po' simile a Metroid Prime: Remastered e Metroid Prime 3: Corruption, in quanto il primo è quello che io (e qualsiasi altro fan) abbiamo giocato due anni fa (con questo che è un seguito naturale dato che 2-3 non è mai arrivato al Switch ) e con il secondo che inizia con una sequenza iniziale di guerra ricca di azione Galactic Federation, che è molto simile a quello che ho suonato oggi nel tono e nel ritmo. Ma, sì, Samus Aran si muove esattamente come ti aspetti che si muova, le visiere ti accompagnano naturalmente e le riprese, morphball, la scansione e ogni altra azione sembrano proprio come i predecessori.

Quindi no, non sarò in grado di dirvi nulla sull'esplorazione più profonda, l'atmosfera o gli enigmi intricati, per quanto definiscano ciò che probabilmente amiamo di più della serie di avventure in prima persona. Ha senso, tuttavia, come in passato con Corruption sul Wii, poiché utilizza questi 15 minuti per farti prendere confidenza con i nuovi controlli.

Detto questo, i controlli. Per ora, non credo che giocherò a MP4: Beyond in modalità Mouse ogni volta che uscirà entro la fine dell'anno. Almeno non per più di 10 minuti di fila. La modalità di controllo è sicuramente interessante, un'idea ordinata per i controller Joy-Con 2, ovviamente, e il sistema di puntamento più accurato che la serie abbia mai visto. Ma, ed è un grande MA, dopo un po' mi ha dato un po' di dolore al polso. Il tasto destro Joy-Con (nel mio caso, dato che sono destrorso), non è un mouse, e l'impugnatura ti fa afferrare più forte mentre allo stesso tempo cerchi di raggiungere i pulsanti e di inclinare il modo in cui si posiziona su un tavolo o un tappetino per il mouse. Puoi mirare più a sinistra in diagonale se ti senti più comodo e naturale, ma per me non ha funzionato. Detto questo, ho sparato colpi sullo schermo come se fosse uno sparatutto per PC, sia mentre mi muovevo nelle aree che mentre bloccavo i nemici con ZL, e c'erano colleghi a cui piaceva sempre. Tuttavia, e visto che non ero l'unico a pensarla così, mi aspetto già che Nintendo rilasci un controller per mouse alternativo super costoso per coloro che vogliono giocare sempre da desktop o da tavolo, perché la precisione è ottima.

E come posso cambiare il metodo di controllo? Me lo chiedevo anch'io. Ma questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché l'ho imparata giocando. Ero solo stanco di trascinare il "mouse" in giro, così ho alzato la mano e... Voilà! È passato automaticamente ai comandi portatili. Quindi, non hai nemmeno bisogno di sfogliare i menu (dove potrei impostare la sensibilità per mouse, giroscopio e levette), decidi solo come vuoi affrontare una sezione specifica in modo diverso o semplicemente perché sei stanco del metodo attuale. Con due Joy-Cons 2 in mano, suona come Metroid Prime Remastered su Switch 1, solo che la mira giroscopica sembra più reattiva, precisa e fluida, anche se non sarà mai veloce come il puntatore basato sulla fotocamera Wii. Il HD Rumble 2, nel frattempo, sembrava ancora meglio e più sfumato, come i bastoncini più grandi.

Utilizzando entrambi i metodi di controllo ho attraversato diverse stanze supportando Galactic Federation soldati in difficoltà contro Space Pirates, e ho anche fatto un po' di scansione (X) e morphballing (Y) in giro. Avevo Space Jump sbloccato per i miei salti regolari (B o L), lo stesso pulsante di Boost per il mio Morphball (Y). Ho sparato missili a ricerca con R e il raggio normale con A o ZR, che era lo stesso per sganciare Morphball bombe o per caricare il raggio per attirare i pickup. Ho anche ottenuto il mio primo Energy Tank, sconfitto un brutto mini-boss chiamato Aberax e ho incontrato uno dei cattivi, un volto familiare che ho riconosciuto da Metroid Prime Hunters.

Due bei tocchi sulle forze Galactic Federation: A) In una sezione puoi salvare diverse vite umane se la pulisci abbastanza velocemente, prima che un Metroid alimentato Space Pirate li uccida tutti. E, B), il Galactic Federation ha tra i suoi ranghi il mech da guerra bipede con equipaggio golem mk-99 di classe * fa un respiro profondo *, che sembra tanto fantastico quanto probabilmente sarà temibile quando cadrà inevitabilmente nelle mani sbagliate.

Purtroppo non avevo le cuffie per verificare se la musica fosse "Primey" come gli ambienti, gli effetti e la grafica generale che, tra l'altro, sembrano solidi e decenti, e non così "sorprendenti" agli occhi come la key art ufficiale in termini di tavolozza di colori. Non vedo l'ora di lasciare questi cliché degli ambienti della stazione spaziale per scavare più a fondo nella natura selvaggia di Planet Tanamaar, poiché è lì che ci si aspetterebbe anche una voce Metroid Prime per eccellere.

Quindi sì, una demo o un'introduzione incentrata sui controlli (inclusa un'ambiziosa sequenza CGI simile a una guerra) che mi ha lasciato molto felice di più Metroid Prime che sembra Metroid Prime ma con una grafica moderna e tutto più fluido. Ho bisogno di trovare un modo più comodo per far funzionare la modalità Mouse, ma per ora non vedo l'ora di giocarci su Switch 2 con levette + giroscopio, spero presto. È Cosmic Year 20X9, ma è il 2025 nel mondo reale, ed è giunto il momento di avere un nuovo Prime.