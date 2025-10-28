Microsoft Surface Laptop Studio 2
È troppo vecchio per fare un benchmark, ma l'idea regge ancora?
Siamo molto, molto in ritardo per la festa qui, gente. Surface Studio 2 di Microsoft è sul mercato da così tanto tempo che oggi è quasi impossibile acquistarlo con un prezzo di denaro. Sì, puoi trovarlo di seconda mano o come stock in eccesso, ma in termini di rivenditori effettivi, inclusa la stessa Microsoft, è praticamente fuori produzione.
Uno sguardo alle specifiche ti capisce rapidamente perché. Si tratta di un MacBook Pro challenger orientato alle prestazioni, che oggi si sarebbe costretti a configurare con un 13th gen Intel Core i7 CPU e un Nvidia RTX 4050. No, non è esattamente antiquato, ma per i consumatori che acquistano tra le 2.000 e le 2.500 sterline, è un po' una scommessa iniziare con una CPU che ha due generazioni e non può essere sostituita.
Allora perché stiamo guardando il Surface Laptop Studio 2 così tardi? Beh, prima di tutto, è per ricordare a noi stessi quanto sia robusta, semplice e ben funzionante la linea Surface di Microsoft, interni obsoleti o meno. Il Surface Laptop Studio 2 è prodotto secondo uno standard di tolleranza così elevato che può facilmente competere più direttamente con Apple MacBook Pros, e ci sono pochissimi produttori di PC che possono vantarsene. Il telaio in alluminio anodizzato potrebbe benissimo essere in titanio, è così robusto, e con gli angoli arrotondati e l'insolita doppia base, è sia piacevole da usare che piacevole da... beh, toccare. Ci sono due porte USB-C Thunderbolt, un lettore di schede SD e persino una singola porta USB-A, e il touchpad e la tastiera di Microsoft sono davvero alla pari con quelli di Apple.
Prendere un Surface Laptop Studio 2 ti ricorda perché Microsoft addebita un prezzo premium, perché è stato investito molto sforzo ed energia extra nella progettazione e nell'esecuzione del design. Non puoi davvero vederlo in un cinico elenco di specifiche, poiché questo laptop non è né il più sottile né il più leggero, ma nell'uso effettivo è il più vicino possibile a un "laptop di lusso" sul lato Windows del divario.
E questo è solo un lato della medaglia. Il Surface Laptop Studio 2 ha anche la sua caratteristica iconica nella manica: il suo display posizionabile PixelSense. È da 14,4" con risoluzione 2400x1600 e 120Hz. Non è tutto, perché a differenza di tanti altri, Microsoft insiste ancora nell'utilizzare il rapporto d'aspetto alto 3:2, che ho ripetutamente chiesto ad altri produttori di adottare perché ha molto più senso. Ma fortunatamente, è qui, con la sua affidabile certificazione VESA DisplayHDR 400 e una copertura cromatica DCI-P3 quasi del 100%.
E, naturalmente, è anche sensibile al tocco. È fatto di Corning Gorilla Glass 5, supporta una sensibilità alla pressione di 10 punti e, naturalmente, può essere parzialmente "rotto" dal suo telaio e quindi riposizionato. Può essere piegato completamente per diventare un tablet gigante, o meglio quello che i professionisti chiamerebbero un "tavolo da disegno" per disegnare grafica, o quello che Microsoft chiama "postura del cavalletto", dove viene spostato sulla tastiera.
Anche ora, quasi quattro anni dopo che il Surface Laptop Studio è stato rilasciato per la prima volta, c'è ancora qualcosa di infinitamente bello in un laptop che può cambiare fisicamente forma, ed è ancora un ottimo modo per sviluppare ulteriormente l'idea di base dell'ormai ritirato Surface Book.
Come accennato, non ha senso testare le prestazioni di questo Surface Laptop Studio 2. Non sarà in grado di fornire risultati che riflettano il suo prezzo, anche se tale prezzo è diminuito nel tempo. No, ma ciò che è interessante è ricordare a Microsoft che questa idea ha fondamentalmente senso, e che certamente non dovrebbero rinunciare all'intera idea di Surface Studio, Surface Laptop, o Surface Pro. Sembra che non lo stiano facendo, ma potrebbe esserci un certo valore nel ricordare a Microsoft che questa idea regge fino in fondo.
Daremo uno schiaffo, solo per divertimento, ma non consigliamo di acquistarlo a meno che tu non riesca a trovarlo davvero economico (il che sembra improbabile), ma quanto sarebbe bello ottenere un 3?