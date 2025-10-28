Microsoft Surface Laptop Studio 2

Siamo molto, molto in ritardo per la festa qui, gente. Surface Studio 2 di Microsoft è sul mercato da così tanto tempo che oggi è quasi impossibile acquistarlo con un prezzo di denaro. Sì, puoi trovarlo di seconda mano o come stock in eccesso, ma in termini di rivenditori effettivi, inclusa la stessa Microsoft, è praticamente fuori produzione.

Uno sguardo alle specifiche ti capisce rapidamente perché. Si tratta di un MacBook Pro challenger orientato alle prestazioni, che oggi si sarebbe costretti a configurare con un 13th gen Intel Core i7 CPU e un Nvidia RTX 4050. No, non è esattamente antiquato, ma per i consumatori che acquistano tra le 2.000 e le 2.500 sterline, è un po' una scommessa iniziare con una CPU che ha due generazioni e non può essere sostituita.

Allora perché stiamo guardando il Surface Laptop Studio 2 così tardi? Beh, prima di tutto, è per ricordare a noi stessi quanto sia robusta, semplice e ben funzionante la linea Surface di Microsoft, interni obsoleti o meno. Il Surface Laptop Studio 2 è prodotto secondo uno standard di tolleranza così elevato che può facilmente competere più direttamente con Apple MacBook Pros, e ci sono pochissimi produttori di PC che possono vantarsene. Il telaio in alluminio anodizzato potrebbe benissimo essere in titanio, è così robusto, e con gli angoli arrotondati e l'insolita doppia base, è sia piacevole da usare che piacevole da... beh, toccare. Ci sono due porte USB-C Thunderbolt, un lettore di schede SD e persino una singola porta USB-A, e il touchpad e la tastiera di Microsoft sono davvero alla pari con quelli di Apple.

Prendere un Surface Laptop Studio 2 ti ricorda perché Microsoft addebita un prezzo premium, perché è stato investito molto sforzo ed energia extra nella progettazione e nell'esecuzione del design. Non puoi davvero vederlo in un cinico elenco di specifiche, poiché questo laptop non è né il più sottile né il più leggero, ma nell'uso effettivo è il più vicino possibile a un "laptop di lusso" sul lato Windows del divario.

Annuncio pubblicitario:

E questo è solo un lato della medaglia. Il Surface Laptop Studio 2 ha anche la sua caratteristica iconica nella manica: il suo display posizionabile PixelSense. È da 14,4" con risoluzione 2400x1600 e 120Hz. Non è tutto, perché a differenza di tanti altri, Microsoft insiste ancora nell'utilizzare il rapporto d'aspetto alto 3:2, che ho ripetutamente chiesto ad altri produttori di adottare perché ha molto più senso. Ma fortunatamente, è qui, con la sua affidabile certificazione VESA DisplayHDR 400 e una copertura cromatica DCI-P3 quasi del 100%.

E, naturalmente, è anche sensibile al tocco. È fatto di Corning Gorilla Glass 5, supporta una sensibilità alla pressione di 10 punti e, naturalmente, può essere parzialmente "rotto" dal suo telaio e quindi riposizionato. Può essere piegato completamente per diventare un tablet gigante, o meglio quello che i professionisti chiamerebbero un "tavolo da disegno" per disegnare grafica, o quello che Microsoft chiama "postura del cavalletto", dove viene spostato sulla tastiera.

Anche ora, quasi quattro anni dopo che il Surface Laptop Studio è stato rilasciato per la prima volta, c'è ancora qualcosa di infinitamente bello in un laptop che può cambiare fisicamente forma, ed è ancora un ottimo modo per sviluppare ulteriormente l'idea di base dell'ormai ritirato Surface Book.

Annuncio pubblicitario:

Come accennato, non ha senso testare le prestazioni di questo Surface Laptop Studio 2. Non sarà in grado di fornire risultati che riflettano il suo prezzo, anche se tale prezzo è diminuito nel tempo. No, ma ciò che è interessante è ricordare a Microsoft che questa idea ha fondamentalmente senso, e che certamente non dovrebbero rinunciare all'intera idea di Surface Studio, Surface Laptop, o Surface Pro. Sembra che non lo stiano facendo, ma potrebbe esserci un certo valore nel ricordare a Microsoft che questa idea regge fino in fondo.

Daremo uno schiaffo, solo per divertimento, ma non consigliamo di acquistarlo a meno che tu non riesca a trovarlo davvero economico (il che sembra improbabile), ma quanto sarebbe bello ottenere un 3?