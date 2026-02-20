Midsummer Studios sta chiudendo

HQ

Midsummer Studios - lo sviluppatore fondato da ex sviluppatori che avevano lavorato alla serie Civilization, ai giochi Xcom e a The Sims - sta chiudendo. Dopo essere stata fondata solo due anni fa, nel 2024, l'annuncio è stato uno shock notevole, quando il cofondatore e direttore creativo Jake Solomon l'ha rivelato sui social media.

"Abbiamo costruito uno studio, abbiamo realizzato un gioco, e sono davvero orgoglioso di entrambi. Prima di chiudere le porte di Midsummer Studios vorrei condividere uno sguardo su Burbank, il gioco in cui abbiamo messo il nostro cuore," scrive Solomon. Spiega il gioco come un simulacchio di vita che incontra The Truman Show. Il gioco si chiamava Burbank, e potete vedere alcune immagini pre-alpha condivise da Solomon nel post di annuncio qui sotto.

"Quello che stai per vedere è sicuramente pre-alfa. Ma questa partita era un sogno per me, la nostra squadra l'ha realizzato, quindi guarda e sogna con noi," spiegò Solomon. Questa è la seconda chiusura di uno studio negli ultimi giorni, dato che ieri abbiamo riportato la bomba che Sony si stava liberando di Bluepoint Games.