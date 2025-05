Momenti di gioco che ci hanno scioccato: Parte 4

HQ

Lo Spaventapasseri colpisce e cerca di spaventarci oltre ogni immaginazione in Batman: Arkham Asylum

Ci sono alcuni elementi di gioco che spiccano, elementi che possono quasi essere descritti come un asso nel tennis con la palla che viaggia verso di te, penetrando la quarta parete, schiacciando sia il tempo che lo spazio e lasciandoti con il mento a terra. Il combattimento con il boss con Psycho Mantis in Metal Gear Solid è uno di questi momenti e Jonathan "Scarecrow" Crane con la sua neurotossina allucinogena nell'aria che induce terrore nel primo gioco di Rocksteady circa Batman è un'esperienza simile.

Quando io, il giocatore, torno all'unità di terapia intensiva di Arkham Asylum, sento un sibilo attraverso l'aria condizionata, Batman inizia a tossire e... L'immagine del gioco si blocca. Volo giù dal divano mentre la mia TV di fronte a me assomiglia a un'immagine rotta di un tempo, artefatti distorti si succedono e riempiono lo schermo mentre un suono acuto sale e taglia il mio sistema audio e il gioco si spegne. Tutto diventa nero. La mia console di gioco si è bruciata? La mia TV va bene? Non ho mai sperimentato un crash hardware così aggressivo nella mia carriera e ho giocato ad alcuni giochi nel corso degli anni. È una buona cosa che io abbia un'assicurazione sulla casa perché né la mia prima TV Full-HD né la PlayStation 3 erano gratuite.

Il gioco fortunatamente riparte davanti a me. Un sollievo in questo contesto, ma sono notevolmente infastidito quando molto probabilmente dovrò rigiocare una parte più lunga del gioco dopo l'arresto anomalo. L'introduzione al gioco è riconoscibile. o? Lo schermo continua a presentare problemi, non sembra corretto e inizio a cercare il numero della mia compagnia assicurativa... ma presto mi rendo conto che l'introduzione al gioco non è la stessa introduttiva che ho visto così tante volte prima, è qualcos'altro. I ruoli nella sequenza video sono invertiti. Il Joker sta ora guidando il mio Batmobile con un Batman pazzo come passeggero, diretto a Arkham Asylum per farmi entrare nell'ospedale psichiatrico dove si svolge il gioco. Tutto quello che è appena successo nel mio appartamento fa parte del gioco. Un modo ben eseguito e altamente deliberato per terrorizzare il giocatore nel suo spazio sicuro attraverso la manipolazione del gioco, tematicamente servito attraverso il veleno dell'orrore che Scarecrow è dietro. Non credo che perdonerò mai Scarecrow per questo, ma applaudo Rocksteady per un trucco ben eseguito fuori dall'ordinario.

Le leggi della fisica in Half-Life 2

Ho visto per lo più tutto a tema attorno al tanto atteso sequel di Valve che era disponibile prima del suo lancio. Scatti trapelati di demo tecniche, primi screenshot di un serpente d'acqua, che non è mai entrato nel prodotto finale, l'elenco potrebbe continuare. Il gioco prometteva un sistema fisico senza precedenti che poteva, ad esempio, far collassare i vetri delle finestre perforati dai proiettili in modi diversi a seconda dell'angolo di entrata, o gli oggetti nell'acqua che tenevano conto sia della viscosità che della galleggiabilità.

Benvenuti a City 17. Scendo dal treno che rende omaggio all'originale. Un soldato autoritario che indossa una mascherina protettiva rovescia una lattina e mi chiede di raccoglierla, cosa che faccio e la butto nel cestino, ma la lattina si scontra con il bordo, rimbalza e rotola accanto al bidone. Sorrido. Raccolgo di nuovo la lattina e la lancio contro il soldato che si infuria e inizia a inseguirmi con un manganello. Faccio un pasticcio nel laboratorio del dottor Kleiner, riorganizzando l'intero posto con attrezzature costose con cui lo scienziato mi dice irritato di stare attento. Molti degli enigmi che affronto durante il gioco tengono conto delle leggi della fisica in un modo che non ho mai visto prima. Poi arriva la bomba, viene introdotto lo strumento di punta del gioco che diventa la mia prima scelta nel viaggio che mi aspetta: il Gravity Gun.

Quest'arma fatta in casa mi permette di raccogliere oggetti ma anche di sparare via con tutta la forza. Ho strappato elementi dai muri mentre venivo inseguito dal Combine in una casa fatiscente, il fuoco automatico nella mia direzione rimbalzava sul mio scudo antisommossa appena trovato, che poi ho sparato al soldato Combine, probabilmente rompendo ogni osso del suo corpo mentre il soldato ora rotola giù per le scale. Solo la tua immaginazione stabilisce i limiti per gli oggetti che ti circondano che ora sono considerati armi mortali ma anche come scale fantasiose che ti permettono di raggiungere nuove vette. Le lame arrugginite di Ravenholm tagliavano gli zombie a metà, i barattoli di vernice contro i granchi non solo li inzuppavano di colore, ma la forza contundente metteva fuori combattimento i minuscoli parassiti i cui tentacoli spinati andavano in tilt quando colpivano il muro. Senza la fisica del gioco, molto probabilmente sarebbe stato un fantastico sequel di uno dei più grandi sparatutto in prima persona del mondo, ma non sarebbe stato lo stesso gioco che ricordiamo e amiamo ancora oggi. Un uso pionieristico e l'incorporazione della fisica hanno aggiunto dimensioni e livelli a un gioco mai visto prima nell'hobby che perseguiamo.

Viaggio nostalgico e battaglia dei giganti in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Con mia sorpresa, all'improvviso gioco il primo Metal Gear Solid nella grafica originale del 1998, ma mi sveglio scioccato quando Snake si rende conto di aver vissuto di nuovo quel sogno. Otacon vola Old Snake in elicottero verso lo stesso impianto di smaltimento del materiale nucleare che abbiamo conosciuto nell'apertura della serie di spionaggio, un luogo in cui siamo tornati mentre la caccia a Liquid Ocelot sta volgendo al termine. Mentre mi intrufolo nell'eliporto congelato che fungeva da tutorial in Metal Gear Solid, che ho appena rivissuto attraverso una sequenza onirica, The Best is Yet to Come inizia a suonare, la stessa malinconica traccia musicale dei titoli di coda del primo gioco, intervallata da dialoghi originali che riecheggiano dolcemente in sottofondo, così come la mia e la testa di Snake. «Un Hind-D... cosa ci fa qui una cannoniera russa?» Sono immerso nei ricordi, bevendo deliberatamente un sorso freddo dopo l'altro di acqua d'epoca che mi colpisce a ondate, il tutto meticolosamente ricreato nei minimi dettagli e quasi un museo interattivo del gioco che ha davvero lanciato la carriera di Hideo Kojima. Sembra di tornare a casa. I corvi lasciati dallo sciamano Vulcan Raven nella battaglia di 10 anni fa siedono lungo le ringhiere dell'hangar dei carri armati. Il corridoio che conduce al paesaggio dell'ufficio di Otacon, dove Gray Fox decorato le pareti con mezzo plotone di mercenari, è adornato con il sangue secco di un'epoca passata. Ma come la pista che ha accompagnato il mio ingresso, il meglio deve ancora venire.

Giù nella tana che ospita il cadavere di Metal Gear Rex, inizia una sanguinosa battaglia, Snake e Raiden emergono vittoriosi contro Vamp. Snake prende la cabina di pilotaggio di Metal Gear Rex, l'arma ambulante di distruzione di massa con cui ci siamo trovati faccia a faccia, e fugge dalla base ricordando la sequenza della jeep l'ultima volta che siamo stati qui. Il posto crolla dietro di noi mentre ci avviciniamo alla luce nel tunnel... Metal Gear Ray da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty rompe la tensione superficiale del mare e appare sulla terraferma come un delfino demoniaco, Ray che è stato progettato per mettere Rex fuori combattimento. Dal sistema di altoparlanti, Liquid ruggisce: "Fratello! Non è finita! Non ancora." Quello che si svolge dopo è un omaggio diretto a Godzilla, con due kaiju furiosi e meccanici che si danno battaglia. Le due bestie ruggiscono come predatori in una lotta per la sopravvivenza del più forte, con i missili che fischiano, le mitragliatrici che sferragliano e gli artigli che si graffiano a vicenda. Mentre inizia la fase successiva della battaglia finale tra Snake e Liquid vista dal 2D sul retro di un Arsenal Gear dirottato ora chiamato Outer Haven - beh, allora vedo una battaglia tra Akira Kurosawa e Sergio Leone giocata nella battaglia CQC. Kojima lega il tutto con influenze stilistiche nel crescendo del gioco, che è così ad alto numero di ottani e sbalorditivo da far sembrare le opere raccolte di Jerry Bruckheimer come Fraggle Rock. La follia e l'eredità che viene preservata durante il capitolo finale del gioco rompe tutte le norme dove la mancanza di limiti di velocità non è stata ancora superata da parte mia.

Quali momenti di gioco ti hanno scioccato?