Mosse del boss: Se fossi il capo di Rare (e Konami)

HQ

Se fossi il capo di Bungie

No, rilanciare Marathon non è stata una buona idea, e prima di avere un altro Concord fiasco davanti a noi, come nuovo capo ho scelto di staccare la spina al progetto qui e ora. Concentriamoci invece su ciò che ha reso Bungie il leader mondiale nel genere FPS una volta. Certo, non possiamo produrre legalmente un nuovo Halo, ma ciò non significa che non possiamo pescare negli stessi mari che abbiamo contribuito a creare in passato. Perché dove 343 Industries (ora Halo Studios ) e Microsoft hanno inciampato nel caso di Halo 4, Halo 5: Guardians e Halo Infinite, noi come Bungie possiamo riempire il vuoto con un nuovo gioco multiplayer che abbraccia il meglio di Halo 1-3. In altre parole, non voglio una modalità storia o un pass battaglia che distolga l'attenzione dalla giocabilità, ma voglio che il titolo sia Free to Play in cui solo pochi oggetti cosmetici possono costare denaro. L'attenzione si concentra quindi sui classici death match senza né equipaggiamenti né la possibilità di sbloccare più armi. Tutti dovrebbero avere le stesse condizioni fin dall'inizio, dove la destrezza e l'abilità sono la chiave del successo, mentre una sferzata di imprevedibilità viene aggiunta con armi speciali che si "generano" in luoghi selezionati nel corso delle partite. Quindi manteniamo vivo il titolo aggiungendo un trio di nuove mappe ogni trimestre, e se sento qualcuno menzionare la parola "Stagioni" o "Eventi" ha cinque minuti per impacchettare le sue cose prima di prendere uno stivale nel culo.

Se fossi a capo di Konami

Una parola: Castlevania. Perché quanto dovrebbe essere fottutamente difficile? Siamo seduti su una delle migliori serie di giochi della storia e non lanciamo una nuova avventura della serie da oltre dieci anni. Certo, le collezioni dell'anniversario sono state un'ottima idea e la serie Netflix è stata un successo, ma ora è il momento di nuovi giochi. Voglio avere due progetti in produzione contemporaneamente, il primo dei quali è un'avventura classica con pixel fantasiosi ed elementi Metroidvania a bizzeffe. Pensa semplicemente a una continuazione spirituale di Symphony of the Night. Dopodiché, voglio un nuovo Lords of Shadow, ma un design gotico oscuro, una bella grafica e un sistema di combattimento che fa arrossire di invidia Kratos e la serie God of War. Fallo accadere!

Annuncio pubblicitario:

Se fossi a capo di FromSoftware

Mentre Elden Ring: Nightreign e The Duskbloods sembrano promettenti, dobbiamo mettere le cose in chiaro su Bloodborne. Stiamo per lanciare un razzo a due stadi per portare a termine la scrittura, e non mi interessa cosa serva per coinvolgere Sony (che detiene i diritti). In primo luogo, faremo una rimasterizzazione pesantemente rattoppata dell'originale, con una grafica migliore e un frame rate più elevato come priorità uno, due e tre, e ovviamente l'espansione The Old Hunters sarà inclusa senza costi aggiuntivi. Anche il prezzo dovrebbe essere basso, dato che vogliamo quasi regalarlo per creare clamore per ciò che verrà. Perché sì, Bloodborne 2 deve diventare realtà e, essendo un'avventura esclusiva per PlayStation 5, possiamo convincere Sony a vendere decine di milioni di console prima di iniziare a parlare di possibili piani DLC.

Annuncio pubblicitario:

Se fossi il capo di Rare

Non so cosa sia Everwild, e non mi interessa davvero. Non dovrai più trascinare i piedi e ignorare ciò che vogliono i nostri fan. Ho appena parlato con Phil Spencer, e lui ha dato il via libera per un nuovo Banjo-Kazooie. Voglio un platform che rifinisca il meglio dei primi due titoli della serie sequel, e prima che tu chieda se adotteremo qualcosa da Nuts & Bolts, la risposta è no. Non dobbiamo reinventare la ruota, né dobbiamo essere creativi come lo è Nintendo con Mario o Sony Astro Bot. Non voglio alcun premio come Gioco dell'Anno, voglio solo un nuovo Banjo che si trovi comodamente a 85 su Metacritic. Fallo e basta. Idealmente sarebbe pronto ieri.

Se fossi a capo di Respawn Entertainment

Star Wars e Apex Legends a parte, dovremo mettere tutto in attesa per un po' e tornare alla serie Titanfall. È finalmente arrivato il momento di Titanfall 3 e, poiché non vediamo un nuovo gioco della serie da quasi un decennio, i progressi tecnologici che hanno avuto luogo da allora ci aiuteranno a rendere una nuova avventura moderna e fresca. Pensa ad arene più grandi, più Titans sul campo di battaglia, mentre ravvivi il tutto con una campagna scattante che mescola tra azione roboante e temi horror futuristici. Perché sì, voglio che Titanfall 3 sia oscuro e desolato, e soprattutto voglio che venga rilasciato ora. Quindi mettiamoci al lavoro.