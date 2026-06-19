Siamo sempre stati grandi fan dei telefoni Razr di Motorola in redazione, non solo perché i "telefoni a conchiglia" pieghevoli sono incredibilmente divertenti, tattili e compatti dato ciò che offrono, ma perché la combinazione unica di software Android più leggero e ispirato allo stock di Motorola e un design Motorola più giocoso rende questi telefoni un piacere da avere sulle nostre scrivanie.

Ora è il momento del Motorola Razr 70 Ultra, parte della più ampia serie 70, che ancora una volta spinge i limiti in termini di materiali e design, mentre i prezzi, purtroppo, sono caduti vittime dell'aumento dei costi dei componenti. Quindi vale la pena spendere qualche soldo in più?

Le specifiche sono "di alta gamma", senza dubbio. All'interno troviamo un SoC Snapdragon 8 Elite abbinato a 16GB di RAM LPDDR5X, 512GB di memoria UFS 4.0, una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica cablata da 68W e la ricarica wireless da 30W (c'è persino la ricarica wireless inversa da 5W). Qui non hanno badato a spese, e il Razr 70 Ultra è un modello di punta all'altezza dei grandi modelli.

Anche il display è stato aggiornato. Il pannello frontale, che ha ancora due piccoli ritagli per gli obiettivi della fotocamera ma si estende su tutto il frontale, è un LTPO Extreme AMOLED da 4" con una risoluzione di 1272x1080 a 165Hz, con un picco di 3000 nits. È persino costruito con ceramica di vetro Corning Gorilla. Come probabilmente già sai, puoi usare tutte le funzionalità del telefono "qui" e davvero non ci sono limitazioni.

Annuncio pubblicitario:

Dentro, è ancora meglio. Stiamo ancora parlando di un display LTPO Extreme AMOLED da 6,96" davvero di fascia alta con risoluzione 1,5K (1224x2992) a 165Hz, con picco di 5000 nits questa volta con supporto Dolby Vision. Sta diventando sempre più difficile testare l'accuratezza del colore, la fluidità del refresh rate, i livelli di nero e simili, dato che la maggior parte dei grandi produttori ora offre display davvero sorprendenti, saturi e reattivi su tutti i livelli. Quello che possiamo dire, però, è che Motorola appartiene sicuramente tra Samsung, Apple, Oppo e Google per quanto riguarda la tecnologia dei display magnifica.

Il telefono stesso pesa 199 grammi e, fortunatamente, è ancora disponibile in colori e materiali divertenti . Puoi scegliere tra un modello Orient Blue con retro in Alcantara o una finitura legno nel colore Cocoa. Abbiamo testato quest'ultimo e possiamo solo dire che è fantastico tenere un moderno flagship che osa correre più rischi con i suoi materiali. È anche certificato IP48.

Anche il sistema di telecamere ha ricevuto un aggiornamento. Questa volta, è dotato di un obiettivo grandangolare standard da 50 megapixel f/1.8, che è un cosiddetto obiettivo "LOFIC". Questo sta per "Lateral Overflow Integration Capacitor" (Condensatore di Integrazione Laterale di Sovraplessità), e il suo scopo è combattere la sovraesposizione, che potresti riconoscere come riflessi sbiaditi. Ci sono spiegazioni molto tecniche coinvolte, che coinvolgono i cosiddetti "pixel bin", quindi vi risparmio quei dettagli. Quello che posso dire con certezza, però, è che la differenza qui è piuttosto drammatica. Soprattutto in condizioni di illuminazione più impegnative, l'obiettivo grande angolone standard del Razr 70 offre una performance da medaglia d'oro, poiché ci sono indicazioni che non stanno solo utilizzando una nuova tecnologia, ma l'hanno affinata per garantire una migliore gamma dinamica e un contrasto più marcato tra luce e ombra. Hai anche un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel f/2.0 a 122 gradi. È bello che abbiamo ancora questo invece di un teleobiettivo, ma non c'è stabilizzazione ottica, il che rende le foto più soggette a sfocare. Detto ciò, questo sistema di telecamere va benissimo per me.

Annuncio pubblicitario:

La lamentela più grande, ancora una volta, è che Motorola semplicemente non offre lo stesso livello di supporto degli altri marchi concorrenti. Tre importanti aggiornamenti della piattaforma Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza non sono poco, sia chiaro, ma sono in ritardo.

Detto ciò, Motorola sta consolidando la sua reputazione con il Razr 70 Ultra, un modello di punta di cui possono davvero essere orgogliosi. Sì, il prezzo è alto—ora costa circa £1.200, che è tanto—ma anche tenendo conto di questo, questi tendono a scendere di prezzo più velocemente rispetto, ad esempio, alla famiglia Flip di Samsung, e cosa più importante, questo è semplicemente un telefono dannatamente valido sotto ogni aspetto.