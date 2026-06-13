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Per molti anni, ho praticamente implorato i produttori di PC di rispettare il fatto che né i bambini né gli adulti giocherelli sono interessati alla loro versione di come appare un "gamer" tradizionale. Sì, ci sono prove che gli appassionati di gaming vogliano illuminazione RGB, ma i tempi in cui i macchinosi portatili pseudo-futuristici di Alienware ansimavano durante le lezioni di inglese al liceo sono davvero finiti. In altre parole, i produttori devono svegliarsi e rendersi conto che quando il prezzo per le prestazioni—soprattutto nei laptop—è così alto, anche il packaging vero e proprio dovrebbe essere di buon gusto, utilizzabile e funzionale.

MSI ha ascoltato, e dopo aver usato per anni un linguaggio di design un po' condiscendente—se non altro, puramente estetico—l'ultimo MSI Stealth 16 AI+ (B3WG) rappresenta un salto quantistico in avanti. Naturalmente, MSI è in questo percorso da diversi anni, perfezionando continuamente i propri profili, il telaio e l'usabilità dei loro laptop, ma tutto culmina qui.

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Prima di arrivare a tanto, però, dovremmo solo notare che arrivi a un processore Intel Core Ultra 9-386H, una Nvidia RTX 5070, fino a 128GB di RAM DDR5-7200 e due slot SSD M.2 NVMe, specifiche serie in una macchina seria che, complessiva, è alta solo 19,99 millimetri e pesa meno di due chilogrammi. Questa macchina è grande, ampia e potente, ma si adatta allo stesso spazio fisico di un MacBook Pro 16 o simile, e questo è davvero impressionante.

Per concludere la prima parte del tour tecnico, hai la selezione tradizionale di porting, dalla RJ45 LAN a due porte Thunderbolt 4. Ci sono due porte USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1 e un jack audio combinato, e la batteria è di 90Whr con un adattatore corrispondente da 240W. Grazie alla serie Core Ultra molto più efficiente e recente, abbiamo effettivamente sprecato 12 ore di uso misto con una sola carica, il che non è affatto male, MSI. Hai una webcam 1080p e un impianto audio Dynaudio molto migliore di quanto ci si aspetterebbe, anche se non si avvicina ai già citati MacBook.

Questa volta la tastiera è centrata, poiché MSI ha finalmente rimosso il tastierno numerico, creando un'esperienza molto più simmetrica durante l'uso. I fori perforati per gli altoparlanti danno al suono più spazio per respirare, e il massiccio trackpad è sia reattivo che ben proporzionato. Questa macchina è incredibilmente comoda da usare, sia che tu stia giocando o semplicemente digitando.

La vetrina è un vero punto forte. Stiamo parlando di un display OLED 16" QHD+ (2560x1600) 16:10 che funziona a 240Hz, ha la certificazione VESA DisplayHDR True Black 600 e copre il 100% dello spettro DCI-P3. Questo significa che questo display super reattivo può essere facilmente usato per lavori colori seri, senza compromettere nulla. È davvero sublime per tutto, da Netflix a sparatutto reattivi e nervosi, e infine titoli più immersivi.

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In vari test nativi, dove abbiamo eseguito Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West alla risoluzione 2560x1600 del monitor, abbiamo visto 77 fps in Cyberpunk 2077 in High (con DLSS impostato su Quality) e 89 fps anche in Horizon in High. Al contrario, titoli come Counter-Strike 2 rompono facilmente il refresh rate del display con un FPS ben superiore a 240. In GeekBench 6, ha superato i 122.000 punti, e 3DMark Time Spy ha ottenuto un punteggio di 13.856. Quello che abbiamo visto, nel quadro generale, si è allineato bene con le aspettative per l'architettura Panther Lake di Intel e la serie RTX 50 di Nvidia. Ma ci furono piccoli compromi.

Sì, proprio come avrete intuito, ci sono conseguenze termiche, perché anche se non abbiamo subito direttamente thermal throttling, le ventole sono entrate in funzione abbastanza rapidamente, anche quando abbiamo eseguito veri benchmark nei giochi. Ci sono piccoli distaccanti in gomma sul fondo per assicurare che il portatile sia leggermente sollevato rispetto alla superficie, ma anche così, la parte inferiore si scaldava visibilmente e persino la tastiera si era un po' "calda". Inoltre, il rumore era notevole, anche se non abbastanza da preoccuparsi della salute dei componenti. Fortunatamente, non abbiamo notato questo mentre eravamo inattivi o in condizioni normali, il che significa che con un buon headset e accesso a una presa di corrente, hai una macchina con una batteria sorprendentemente buona quando non giochi e molta potenza quando serve.

Sono molto colpito dall'IA+ Stealth 16 di MSI. Sembra il culmine di un percorso per il produttore, e il laptop da gaming (o "creatore") più raffinato sul lato PC che abbia visto da molto tempo.