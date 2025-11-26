Nacon R5 Pro HS

Succede abbastanza naturalmente che i nostri partner tendano a inviarci cuffie piuttosto costose per la recensione. Questo genera un bias piuttosto evidente, qualcosa che cerchiamo costantemente di affrontare, ma significa anche che quando arriva improvvisamente un modello che offre molto a molto meno di quanto siamo abituati, la sorpresa positiva è ancora più grande.

Ecco Nacon 's RIG R5 Pro HS, un visore cablato orientato alla PlayStation che, per circa £75, ti offre gran parte di ciò che desideri a molto meno.

Il visore in sé è sorprendentemente pesante, pesa 336 grammi, ma fortunatamente questo è in parte perché il RIG R5 Pro HS sembra molto più costoso di quanto sia in realtà. La fascia stessa è sia resistente che tollerante per diverse vestizioni, c'è una discreta quantità di memory foam sulla fascia menzionata e sulle cuffie, e il risultato è un visore aderente ma davvero comodo. È cablato, con un jack, ed è proprio così, ma almeno non devi preoccuparti della ricarica, e la maggior parte dei concorrenti wireless in questa fascia di prezzo tende a finire troppo spesso e troppo in fretta.

L'unica vera lamentela è il microfono. Sì, è un buon microfono, e ci arriveremo, ma è un microfono a ribaltamenti. È una soluzione accettabile, maSteelSeries ho capito tempo fa di conservare l'intero microfono dentro la tazza stessa, quindi questa soluzione sembra ancora un po' macchinosa, anche se non così macchinosa come dover togliere completamente il microfono e riporlo in qualche posto strano della casa.

Tecnicamente, Nacon usa driver da 40 millimetri rivestiti di grafite qui. La grafite viene utilizzata perché la membrana associata può essere resa ancora più sottile, risultando così meno deformazione. La frequenza è da 20Hz-40kHz con un'impedenza di 32 ohm, ed è regolata appositamente in collaborazione con Sony per supportare ufficialmente il protocollo audio spaziale Tempest 3D di Sony su PS5. Tutto ciò può essere facilmente riassunto affermando che il suono prodotto è pulito, nitido, reattivo, sfaccettato e profondo. Grazie a Tempest, c'è un solido suono surround con una chiara direzionalità nel paesaggio sonoro, e specialmente nei test in Call of Duty: Black Ops 7 e ARC Raiders (quest'ultimo significativamente migliore del primo), è diventato chiaro che l'accordatura stessa (Nacon indica che hanno lavorato specificamente per evidenziare la gamma media alta sulle impronte, ricarica, ecc.) è stato fatto con precisione.

Il microfono non è male, anche se occupa spazio quando non lo usi. È unidirezionale, gira a 50Hz-15kHz e offre una buona separazione dei livelli, così che sia i picchi che i pop della voce parlata vengono separati ed eliminati, senza alcun rumore di fondo che si inserisce in una sessione di gioco intensa. La punta è anche fletibile, come ci si aspetterebbe, quindi può avvicinarsi molto all'utente.

Finora tutto bene, e per molti probabilmente è qui che finisce. Un prezzo competitivo, un comfort solido, buoni guidatori e un buon microfono. Tuttavia, Nacon ha anche lanciato il loro sistema SNAP+LOCK, di cui parleremo alla fine, e qui siamo un po' più scettici. In linea di principio, è solo un pezzo di plastica stampata in 3D con un logo che può essere agganciato a ogni coppa per l'auricola, ed è davvero solo un modo per rendere il tuo headset tuo. Ma queste lastre stampate in 3D sono ingombranti, e il visore sembra macchinoso con esse addosso. L'idea è che tu possa stampare il tuo numero relativamente facilmente, ma avremmo preferito che Nacon avesse prodotto un visore più elegante, forse seguendo lo stesso percorso di SteelSeries, che ha solo le piccole placche circolari come rimuovibili.

Detto ciò, il Nacon RIG R5 Pro HS è un buon affare sotto ogni aspetto, e se non ti interessa molto che il visore sia wireless, puoi comprarne uno tranquillamente per la tua PS5.