Navee ST5 Pro SE

All'inizio di questa primavera, ho testato il modello di punta pesante di Navee—e uso questo termine qui sia in senso letterale che figurato—dato che Navee offre specifiche piuttosto solide e grande versatilità nell'esperienza di guida, ma con il piccolo svantaggio che lo scooter è, proprio per questo motivo, piuttosto pesante da trasportare.

Ok, quindi arriviamo a qualcosa di piuttosto paradossale. Hanno anche lanciato la ST5 Pro SE, che stiamo recensendo qui oggi. È uno scooter che pesa lo stesso (24,8 chilogrammi) ma tecnicamente ha una batteria più piccola da 477Wh invece dei già citati 596Wh. E sì, questo significa che questo scooter più costoso, che pesa lo stesso, può raggiungere "solo" un'autonomia stimata di 75 chilometri invece di 96 chilometri.

Quindi com'è possibile? Arriveremo a questo, ma prima stabiliamo che non si tratta solo di posizionamento, ma anche di materiali e design. Sebbene i due abbiano un profilo abbastanza simile, la ST5 Pro SE, ad esempio, utilizza il sistema brevettato Dual Damping Arm di Navee, con oscillanti su ruota anteriore e posteriore, che offre sospensioni molto più dinamiche. Questo significa anche che la capacità di peso è aumentata a 150 chilogrammi, invece dei 130 che si trovano sulla GT5 Max.

Inoltre, qui è presente un sistema modulare che, ad esempio, permette di acquistare una batteria extra, aumentando così la portata a 146 chilometri. Certo, questo rende uno scooter costoso ancora più costoso, ma il concetto di una batteria extra che può essere "cliccata" quando serve non è affatto una cattiva idea, anche per modelli più piccoli, snelli e leggeri in futuro.

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Al contrario, le specifiche più importanti sono in parte inequivocabili. La ST5 Pro SE può affrontare le salite con una pendenza del 26% invece del 28% della Max, e la cosiddetta potenza massima è di 1350W invece di 1638W, mentre la Max è anche a trazione posteriore. E come detto, il peso è lo stesso.

Fortunatamente per la ST5 Pro SE, non è così semplice, anche se sicuramente ci saranno persone che confronteranno queste due, vedranno che si può prendere la GT5 Max a 599 € e la ST5 Pro SE a 799 €, e rimarre piuttosto perplessi. Questo perché i due aspetti sopra menzionati—la nuova sospensione, che, tra l'altro, è combinata con un telaio in acciaio al carbonio industriale, e il design modulare—non risultano davvero così in un insieme di specifiche asciutte.

No, invece, indicano un modello che, pur non essendo necessariamente più leggero, probabilmente offrirà una guida più versatile nel tempo, una guida più confortevole e la possibilità di aggiornamenti modulari.

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Quindi non è una cosa da poco, anzi, è piuttosto significativa, e probabilmente è lo ST5 Pro SE a spingere i limiti di ciò che uno scooter elettrico dovrebbe essere capace di fare più del GT5 Max.

Detto ciò, la discrepanza è un po' strana, e Navee sembra aver creato confusione inutile su quale modello sia considerato il modello di fascia alta, la scelta migliore. D'altra parte, a parte il peso eccessivo, è difficile trovare un aspetto decisivo della performance stessa di cui lamentarsi.

Navee produce buoni scooter, e questo offre tutte le funzionalità smart che abbiamo trattato in dettaglio nella recensione del GT5 Max, dal controllo di trazione all'Apple Find My. Sono però troppo pesanti e noi lo sosteniamo. Ma ottieni anche prestazioni per i tuoi soldi.