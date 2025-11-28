Nessuna traccia delle uova di Yoshi, ma ci sono molte Easter egg nel trailer The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Finalmente abbiamo qualche dettaglio su The Super Mario Galaxy Movie! Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri hanno presentato il film e hanno rivelato il suo primo trailer in uno speciale Nintendo Direct trasmesso recentemente, dove è stato presentato anche il nuovo cast vocale e una nuova trama da scoprire.

Ma sappiamo che anche se avete visto il trailer un paio di volte, ci sono molti dettagli che forse non avete ancora notato. Proprio come abbiamo fatto con il trailer The Super Mario Bros Movie, abbiamo iniziato ad analizzare ogni dettaglio e Easter egg che gli animatori hanno mostrato per far sorridere i fan Nintendo come noi.

1. Il dipinto di Bowser è una versione distorta di Luigi's Mansion, ma con Mario

Alcuni dicono che la copertina di Luigi's Mansion ricrei The Scream di Edvard Munch, ma noi invece diciamo che sia ispirata a Home Alone per la sua posa e tono. E proprio come quel poster ha ispirato quella copertina, Bowser dipinge Mario (oltre a indossare la tuta a teschio di Odyssey ) che posa come suo fratello nella sua partita in solitaria.

Qualunque sia il riferimento, Bowser sembra essersi gettato nell'arte in questa versione più piccola di sé, prigioniero in Peach's Castle. Nel frattempo, custodisce il pianoforte in cui ha composto "Peaches" e annaffia regolarmente un bonsai, come si vede nei primi secondi del trailer.

2. Riferimenti sottili a Yoshi's Island, ma senza Yoshi

Dov'è Yoshi? Ogni fan si è chiesto la stessa cosa dopo aver visto il trailer. Nonostante le recenti fughe di notizie, sembra che l'amico da cavalcare di Mario non sia apparso in nessuna inquadratura di questo primo trailer. Tuttavia, sembravano esserci alcuni riferimenti alla specie di Yoshi e a giochi in cui gioca un ruolo importante, come Super Mario World 2: Yoshi's Island.

Quasi tutti questi riferimenti a Yoshi provengono dagli altri dipinti che Bowser conserva nel suo piccolo castello. Li vediamo poco prima che inizi a parlare con i fratelli Mario. Ad esempio, vediamo un'immagine di Yoshi's Island's Bowser Jr. (accanto a Kamek, l'antagonista del gioco) con un uovo di Yoshi con le braccia, che mostra l'ossessione che il figlio di Bowser ha per esso. Il grande dipinto che possiamo vedere sul retro è la forma finale di Bowser Jr. nella battaglia finale (quando Kamek lo trasforma in un titano furioso "sputando fuoco", proprio come suo padre in Bowser's Fury ).

C'è anche un dipinto Three-Headed Piranha Plant, l'ultimo boss del livello 3-8 del gioco SNES. Yoshi doveva colpirlo in un punto con bande gialle (un modo sottile per attirare l'attenzione del giocatore) per sconfiggerlo, trasformarlo in polvere e poter continuare.

Non c'è dubbio che Yoshi avrà un ruolo chiave nel film. La sua assenza in questo primo clip può solo significare che il suo ruolo è cruciale per la trama o che potrebbe avere una voce e qualcuno ancora più degno di nota di Brie Larson nei panni di Rosalina potrebbe essere nel cast. Cosa ne pensate?

3. La prova che Bowser ha un cuore: un dipinto della sua unica fedele Koopa Troopa

Tutti noi ricordiamo con paura la sequenza del primo film in cui un Koopa Troopa, accecato dalla rabbia durante l'inseguimento sui kart su Rainbow Road, decise di sacrificarsi e trasformarsi in un guscio blu per distruggere Donkey Kong e il kart di Mario. Bowser ricorda il suo soldato e, naturalmente, lo dipinse come un angelo rinascimentale, con un'arpa e un'aureola sopra la testa. Riposa in pace, fedele Koopa Troopa.

4. Il film è The Super Mario Galaxy Movie, ma è completamente ispirato a Mario Odyssey, Sunshine, Party, Wonder...

Per non perdersi in una lista infinita di riferimenti incrociati, questo film si basa su molti progetti degli ultimi 40 anni di Super Mario, proprio come il suo predecessore The Super Mario Bros. Movie. Oltre alla tuta a teschio di Super Mario Odyssey, vediamo anche il mondo delle piramidi fluttuanti rovesciate che abbiamo incontrato con Cappy in una sequenza in cui i fratelli attraversano le dune in bicicletta. Infatti, oltre ai biscotti Yoshi's Eggs, recentemente ci sono state anche alcune fughe di notizie sui personaggi da Sand Kingdom da Odyssey.

Meledandri introduce il doppiatore Bennie Safdie nella trasmissione, in una breve scena in cui Bowser Jr. cavalca quello che sembra un "mecha", oltre al Magic Paintbrush... Super Mario Sunshine è stato citato anche in questo. Mi chiedo se il Paintbrush venga da Professor E. Gadd (lui lo possedeva ed è un personaggio chiave in Luigi's Mansion ), che non abbiamo ancora visto nemmeno noi. Forse in un secondo trailer, come Yoshi?

In questo primo clip la maggior parte dei commenti riguarda Bowser Jr. Oltre al suo Sunshine Paintbrush, una sostanza nera copre il suo corpo e sembra trasformarlo in qualcosa di più spaventoso (proprio come in Bowser's Fury ). Inoltre, la maschera che indossa nella battaglia contro Mario è la stessa che indossa in Super Mario Bros. Wonder quando si trasforma con il Wonder Flower. Speriamo che questa folle festa di idee venga ben realizzata.

5. Peach sembra la "protagonista" del film

Non solo nel film si fanno riferimento a oggetti o possibili punti della trama (ancora in attesa di conferma ufficiale) da Super Mario Sunshine, ma ci sono anche mondi che vediamo nella sequenza in cui Peach combatte con il suo ombrello contro Ninjis nel miglior stile "Kill Bill Vol.1". Anche se colpisce i nemici fuori dalla roulette, ci ricorda il Casino dello stesso gioco. Hai notato anche il riferimento Super Smash Bros. in questa scena?

6. Rosalina sarà canonicamente la sorella di Peach?

Da principessa a principessa, Rosalina è un'altra grande incorporazione nel film, doppiata dalla "superfan di Nintendo" Brie Larson, che voleva interpretare Samus Aran in Metroid. Muove a malapena la bacchetta per liberarsi facilmente di Megaleg e per sorvegliare con cura il Lumas (vediamo persino un bambino Luma con un manichino). Un combattente così feroce come Peach, e, tra l'altro, con i volti molto simili. Le origini di Peach saranno rivelate nelle stelle?

A proposito, il libro di Rosalia racconta una storia su Peach nella scena post-trailer della trasmissione, eppure i bambini delle star preferiscono ancora la storia degli "idraulici". Bene, bene...