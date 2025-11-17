Nintendo e Sony Pictures reagiscono alle fughe condividendo le prime foto ufficiali dal set The Legend of Zelda Movie

HQ

La scorsa settimana, i video trapepati dal set neozelandese di The Legend of Zelda Movie, con Benjamin Evan Ainsworth nel ruolo di Link e Bo Bragason come la principessa Zelda, hanno iniziato a diffondersi come un incendio. Queste immagini ci hanno dato indizi non solo su come appariranno entrambi i personaggi sullo schermo, ma hanno anche confermato altri membri del cast del film ancora non annunciato, come l'attrice di Severance Dichen Lachman, che presumibilmente sarà la mentore e tutrice della Principessa Zelda, Impa.

Naturalmente, né la Sony Pictures né Nintendo saranno stati molto contenti che alcune informazioni e immagini siano state diffuse in anticipo e senza il loro controllo, quindi devono aver reagito rapidamente per condividere con media e reti le prime immagini ufficiali del film. Mostrano Link e Zelda, caratterizzati come la coppia di personaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il che potrebbe indicare che l'estetica che manterranno per tutta la trilogia cinematografica sarà basata sugli ultimi due giochi principali della serie.

Shigeru Miyamoto ha parlato direttamente con l'account ufficiale Twitter di Nintendo per chiedere calma e riportare la conversazione in carreggiata: "L'uscita è ancora lontana, quindi apprezzeremmo se aspettaste pazientemente e la aspettassi con ansia."

Anche se la fuga di notizie potrebbe essere stata un po' sfortunata per la produzione, si spera che questo incoraggi anche a rivelare presto l'intero cast.

The Legend of Zelda uscirà nelle sale il 7 maggio 2027.