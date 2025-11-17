Le riprese trapelate ci danno un buon assaggio di The Legend of Zelda Movie

HQ

Non è un segreto che il live-action The Legend of Zelda Movie sia in produzione attiva e, come per tutto ciò che accade, già fughe di notizie e frammenti del progetto vengono condivisi in tutto il mondo. Quindi, naturalmente, se non vuoi che venga spoilerato, distoglie lo sguardo ora!

Secondo lo YouTuber, Gregasms, sono comparsi due video che sembrano mostrare anche Bo Bragason in costume da Princess Zelda e Benjamin Ainsworth come Link. Entrambi si trovano in un bosco fitto e rigoglioso, circondati da star di supporto, comparse, cavalli e staff di produzione, e anche se non è un esempio chiaro di ciò che il film offrirà, è almeno un assaggio di ciò che vedremo per intero quando il film debutterà tra circa 18 mesi.

La natura esatta e la sinossi del film devono ancora essere rivelate, ma è stato già notato che il film sarà solo il primo di una trilogia di eventi che potrebbero anche essere girati quasi subito dopo l'altro.

Sei entusiasta per The Legend of Zelda Movie ? Sarà in onda in onda il 7 maggio 2027.