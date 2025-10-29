Nintendo incontra un ostacolo nella sua causa contro Palworld

HQ

Quando Palworld è stato rilasciato, molte persone hanno pensato che fosse inquietantemente simile ai Pokémon. Sebbene ci siano sicuramente diverse somiglianze, ha anche molte caratteristiche uniche, ma alla fine Nintendo ha deciso di citare in giudizio lo sviluppatore Pocketpair.

Ma non si trattava di come appariva il Pals del gioco, come molte persone pensavano. La causa riguardava più le meccaniche di gioco e Nintendo ha avuto una battuta d'arresto. Gamesfray (grazie, Windows Central) riporta che l'ufficio brevetti giapponese ha respinto una delle rivendicazioni di Nintendo, il che dovrebbe rafforzare la difesa di Pocketpair.

Il brevetto in questione è stato registrato nel 2023 (ma è stato depositato due anni prima) e l'ufficio brevetti sottolinea che altri giochi avevano meccaniche di gioco simili anche prima, tra cui Studio Wildcard già classiche ARK: Survival Evolved e Monster Hunter 4.

Nintendo ha fondamentalmente due scelte: o rinunciare a questa parte della causa o provare a modificare le sue affermazioni per convincere l'ufficio brevetti. Quest'ultimo è probabilmente l'esito più probabile, ma a prescindere, la causa è tutt'altro che finita, quindi aspettatevi di saperne di più su questa storia.