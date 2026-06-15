Nintendo potrebbe ottenere solo 30.000 dollari dalla sua causa contro lo sviluppatore Palworld Pocketpair

HQ

Non passerà molto tempo prima che avremo una conferma ferma riguardo all'esito della battaglia legale tra Nintendo e The Pokémon Company (TPC) contro Pocketpair, dato che la causa intentata nel 2024 dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

La causa fu intentata con la motivazione che Pocketpair violava i brevetti Nintendo e TPC relativi al gameplay di cattura di mostri utilizzato in Palworld, il gioco di successo che attirava milioni e milioni di fan e veniva spesso considerato 'Pokémon con le pistole'.

Gamesfray segue questo incontro legale da tempo e ora riporta che presto si concludrà, poiché entrambe le parti sono invitate a presentare prove prima che un procedimento giudiziario inizi il 1° ottobre. L'obiettivo è che questo porti poi a un verdetto condiviso il 9 novembre.

Al momento, si dice che Nintendo e TPC siano destinate a guadagnare ben poco da questa iniziativa legale, dato che la coppia potrebbe semplicemente uscire dalla battaglia con 30.000 dollari di risarcimento finanziario. Per quanto riguarda il motivo per cui questa situazione si è sviluppata, viene menzionato che Pocketpair ha apportato varie modifiche a Palworld l'anno scorso per eliminare aree che presumibilmente la mettono in pericolo di violazione del copyright, con Nintendo e TPC che hanno contestato questa decisione e modificato la loro rivendicazione per riferirsi alle versioni precedenti di Palworld e non all'edizione attuale e live del gioco.

A tal fine, il rapporto aggiunge: "Questa causa non riguarda più nulla di serio in termini commerciali. Si tratta di un'ipotetica ingiunzione che non si applica alle versioni attuali dei prodotti e (se mai) di un piccolo risarcimento per un periodo durante il quale Pocketpair ha generato vendite limitate in Giappone."

Pocketpair non si è nemmeno preoccupata troppo per gli sforzi legali di Nintendo e TPC, dato che la versione 1.0 di Palworld è quasi arrivata, con il lancio previsto per il 10 luglio.