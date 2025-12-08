Nioh 3 Anteprima pratica del gameplay: un'esperienza di morte di Nioh

HQ

Anche se non posso dire di essere un fan della serie Nioh, né di aver mai giocato a uno degli altri giochi della saga, ho apprezzato Rise of the Ronin del Team Ninja più di molti altri. Mi è piaciuto il mondo aperto anche se era un po' debole rispetto ad alcuni dei migliori del genere. Ho apprezzato la storia, i personaggi e la devozione alla storia giapponese, anche se si è trattato di eventi per il bene del gameplay. C'era un certo fascino, un elemento difficile da descrivere ma che rendeva il gioco difficile da abbandonare.

Non dovrebbe sorprenderti sapendo che Nioh 3 è stato sviluppato insieme a Rise of the Ronin che entrambi i giochi condividano questo fattore intangibile che li rende così difficili da allontanarsi. In un seminterrato soffocante di un bellissimo hotel a Parigi, ho combattuto fino all'ultimo minuto per ottenere il massimo da Nioh 3. Anche se ci sono stati alcuni elementi che non mi hanno colpito, come vedremo più avanti, la sensazione generale che ho trasformato dal mio tempo con il gioco è che ti tiene davvero incollato, nonostante una difficoltà che, se implementata in altri giochi, potrebbe facilmente farti smettere di sfogo.

Se non siete ancora informati, Nioh 3 ci porta nel viaggio di Tokugawa Takechiyo, il nipote (o la figlia a seconda dell'aspetto) di Tokugawa Ieyasu mentre assale al ruolo di Shogun. Incontrerai figure storiche e affronterai yokai vari e demoniaci durante il gioco, accompagnati da spiriti guardiani che potrai usare per scatenare poteri devastanti. A parte il cambio di protagonista, probabilmente questo sembra molto simile alle esperienze passate di Nioh, ma Team Ninja cambia un po' le cose altrove.

Il cambiamento più grande deriva dalle nuove posizioni. Passare dalla posizione samurai a quella ninja non solo ti dà un nuovo aspetto, ma offre anche opzioni di gioco molto diverse. Samurai è un combattente pesante, progettato per funzionare con il sistema di parata del gioco per affrontare i nemici di testa alta, mentre i ninja si muovono intorno ai nemici, schivando per ottenere più frame e infliggendo colpi rapidi prima di uscire dal pericolo. Puoi affidarti principalmente a una sola posizione per il tempo che passi in Nioh 3, ma alcuni boss richiedono di cambiare posizione per bloccare alcuni dei loro attacchi, quindi probabilmente è meglio bilanciare un mix di entrambe. All'inizio trovavo il ninja un po' difficile da usare, ma alla fine del mio tempo era il mio modo di giocare, con un mix costante di samurai quando affrontavo alcuni boss che non potevo davvero schivare. Potrebbero volerci un paio d'ore per prendere davvero confidenza con il sistema, perché c'è un po' di sovraccarico, ma una volta che ci si parla il gameplay brilla.

L'altro grande punto di forza di Nioh 3 per quanto riguarda il gameplay è l'inclusione di campi aperti. Si dice che la mappa sia composta da zone esplorabili che si svolgono in diverse epoche della storia giapponese. Dico presumibilmente perché abbiamo visto davvero solo una zona, e non sembrava aperta o esplorabile come avresti sperato. Ci sono diversi percorsi che portano ad alcuni obiettivi secondari e bottino, sì, ma per il resto è abbastanza chiaro cosa devi fare per progredire e c'è un solo modo per farlo. Da quello che ho visto finora, non posso davvero definirlo aperto, il che potrebbe sembrare musica per alcune fan dei Nioh, ma la decisione è ancora aperta perché non ho ancora visto il gioco completo. Non è sbagliato optare per un approccio più lineare, ma non ho avuto la sensazione di poter esplorare bene giocando, il che non mi ha fatto pensare ai campi aperti.

Il cuore del Nioh 3, cioè il combattimento, è difficile e incisivo come ci si aspetterebbe. Il cambio di posizione già menzionato può davvero aiutarti a capire il ritmo di un duello con la spada e, una volta che la tua lama canta al ritmo dell'avversario, ti sentirai un guerriero adatto alla storia. Alcuni nemici sono molto più fastidiosi rispetto ad altri, ma è così che funzionano i giochi soulslike. Devo dire che apparentemente eravamo troppo di livello per il nostro periodo in Nioh 3, e anche allora i boss sono comunque stati una grande sfida. Team Ninja ha aumentato la difficoltà qui, e a differenza di Rise of the Ronin non puoi contare sugli alleati IA per tenerti sotto pressione mentre ti curi. Non sapete quando compaiano certi boss nel gioco, non posso dire se i nemici che ho affrontato siano stati ingiusti o meno, ma puoi aspettarti molte morti anche se sei un veterano esperto di Nioh.

Purtroppo, sembra che alcuni dei miei principali problemi con Rise of the Ronin rimangano in Nioh 3. In generale, raggrupperò questi problemi in un unico grande reclamo sul sovraccarico. Ci sono così tanti sistemi in Nioh 3 che è stato semplicemente impossibile capire tutto nelle ore che ci ho passato. Poteri spirituali, evocazioni spirituali, abilità, armature, armi, statistiche, build dei personaggi, aspetti, tutto conta in modi incrementali che si sommano per renderti più difficile o più facile affrontare il gioco, quindi spero che nell'ultima versione ci sia abbastanza onboarding per evitare che tu ti senta fuori gioco se non passi quattro ore a leggere i menu.

L'altro grande peccato del sovraccarico di Nioh 3 è il bottino. Ogni volta che sconfiggi un gruppo di nemici, ti viene lanciato un insignificante sbarco di colori diversi, e la maggior parte è peggiore di quello che già hai addosso. È un incubo da ordinare e fa sembrare oggetti e armi privi di significato, il che è un peccato considerando che la varietà di armi è molto solida. Questo rende ancora più frustrante quando raccogli a malapena oggetti curativi dai nemici, perché devi setacciare un'altra pila di stivali terribili per capire che non hai guadagnato nulla di eccitante con un'altra pila di bottino.

A parte queste preoccupazioni, direi che Nioh 3 sembra un gioco d'azione forte. Se riesci a sopportare il sovraccarico di informazioni e oggetti, ti divertirai molto con il nuovo combattimento basato sulle posizioni e i livelli dettagliati. La difficoltà è stata aumentata per i più appassionati, e anche se potrebbe sembrare che possa scoraggiare alcuni giocatori, ogni morte è sembrata una lezione di Nioh 3, e non li dimenticherò presto.