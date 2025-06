Nonostante la stagione 5 non debutti fino a settembre, la stagione 6 di Slow Horses è pronta e la stagione 7 inizia le riprese in autunno

HQ

Il tasso di produzione e l'efficienza necessari per realizzare Slow Horses su Apple TV+ probabilmente terrorizzano gli showrunner di progetti come Stranger Things, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Severance e altri. Certo, questi spettacoli sono molto diversi, ma ci vogliono anni per creare una singola stagione e Slow Horses è efficiente in un modo che pochi possono competere, e le ultime informazioni lo dimostrano ulteriormente.

Sappiamo che la stagione 5 dello show sarà presentata in anteprima questo settembre il Apple TV+, e dal momento che è stato dato il via libera un po' di tempo fa e poiché Slow Horses stagioni tendono a concludersi con un trailer per la prossima stagione, la stagione 6 è quasi completa o effettivamente completa era quasi garantita. Ora sappiamo, secondo Deadline, che la stagione 6 è pronta per partire e che la stagione 7 seguirà presto l'esempio.

Si dice che le riprese della settima stagione inizieranno già questo autunno, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, tutte nel Regno Unito. Ciò significherà comodamente che quando arriverà la stagione 6, probabilmente nell'autunno del 2026, la produzione sarà completa e un trailer sarà pronto per la stagione 7 che seguirà senza dubbio nel 2027.

La domanda ora è se la stagione 8 sarà pronta per il 2028...