Nothing Ear 3

Amo molto di quello che Nothing sta facendo, devo solo ammetterlo onestamente. Come dice l'adorabile Mr. Mobile (seriamente, guarda i suoi video), il "divertimento" è una base totalmente sottovalutata per una decisione di acquisto. Troppo spesso siamo attratti dalla pura funzione, ma la start-up di Carl Pei, che oggi è un colosso a tutti gli effetti, vuole prendere il suo punto di partenza da qualcosa di completamente diverso; Vale a dire la capacità della tecnologia di affascinare con un'estetica sorprendente.

Non c'è alcun motivo reale per cui il profilo di progettazione di Nothing debba essere trasparente. Non aiuta la durata della batteria, la velocità di ricarica o simili il fatto che il coperchio della custodia sia completamente trasparente e non rende i due dispositivi migliori che puoi anche vedere l'interno attraverso il guscio esterno trasparente. È solo perché... Beh, perché è figo.

Prima di tutto, Nothing ha davvero fatto qualcosa con il design questa volta. Il coperchio stesso è di plastica, ma dove sono posizionati i dispositivi, è tutto ricoperto di alluminio lucido, e c'è una sorta di raffinatezza, un processo che è stato chiaramente cruciale per Nothing, e si vede. Sia la custodia che i dispositivi sono certificati IP54, c'è la ricarica wireless e, sebbene la durata della batteria sia la più grande delusione con solo circa 20 ore di utilizzo effettivo suddivise tra dispositivi e custodia, questo è un ottimo gadget fino in fondo.

Ci sono nuovi driver personalizzati da 12 millimetri qui, che non solo suonano assolutamente brillante, ma hanno in realtà una sorta di... beh, l'atteggiamento su come il suono dovrebbe essere tagliato. Non è che suonino significativamente diversi da una coppia di Google Pixel Buds Pro 3, o da una coppia di AirPods se è per questo, ma c'è una sorta di nitidezza, un'accordatura che dà loro carattere. Funzionano nella gamma di frequenza 20Hz-40kHz e suonano abbastanza bene fino in fondo.

Allo stesso modo, la riduzione attiva del rumore è completamente e assolutamente affidabile, pur senza avvicinarsi ai giganti assoluti del settore. Qui vale la pena menzionare i vari AirPods Pro e Bose in-ear di QuietComfort, ma per quei £ 180, che in realtà è un salto di prezzo piuttosto significativo, è comunque un buon affare.

E poi c'è tutta la faccenda Super Mic. In realtà si tratta di un microfono che si trova sul lato della custodia e l'idea è che questo "super microfono" possa essere utilizzato, ad esempio, per registrare e trascrivere le riunioni, e che quindi si sincronizzi con il Nothing telefono Essential Space. Non si tratta di una svolta, si tratta di un set di microfoni MEMS beamforming in grado di separare il rumore da una sorgente sonora reale e di utilizzare un servizio di intelligenza artificiale per la trascrizione. Non sto dicendo che sia inutile, anzi, questo è un esempio di un'idea un po' originale e nuova, ma c'è da dire che richiede un telefono con uno "Spazio Essenziale". Ovvero, uno da Nothing.

Inoltre, si tratta principalmente del profilo sonoro. C'è il Bluetooth 5.4, c'è il supporto LDAC per l'audio ad alta risoluzione e sia la connettività, la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza e l'uso quotidiano effettivo si sommano a una serie di aspetti positivi di un prodotto che può costare di più, ma è stato anche perfezionato dal primo set di Nothing in-ear.

È quindi sorprendentemente facile raccomandare Nothing Ear 3, il che dimostra ancora una volta che Nothing ha designer che pensano fuori dagli schemi, ma non dimenticano mai di fornire dove conta.