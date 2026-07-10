Oggi segna l'uscita di Palworld e abbiamo il trailer di lancio

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Ora che Palworld è disponibile da due anni e mezzo e ha raggiunto i 40 milioni di giocatori, è quasi facile dimenticare che, fino ad ora, era giocabile solo tramite Accesso Anticipato. Oggi, però, segna il lancio ufficiale della versione 1.0 di "Pokémon con le pistole", poiché il gioco viene rilasciato come prodotto finito.

Come ci si potrebbe aspettare, questo significa che è stato rilasciato un trailer di lancio, e potete darlo un'occhiata qui sotto. Ci è piaciuto Palworld fin dal lancio originale, e puoi leggere la nostra recensione della versione early Access qui. Da allora, sono stati aggiunti tantissimi contenuti e quasi tutto è stato ulteriormente migliorato, ma la recensione ti dà comunque un'idea chiara di cosa aspettarti.