Palworld ha ufficialmente raccolto più di 40 milioni di giocatori

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Palworld ha dimostrato quanto la gente fosse affamata di un'esperienza simile a quella di Pokémon che non fosse arrivata da Game Freak all'inizio del 2024. Da allora, il gioco ha attirato sempre più attenzione, al punto che ora, pochi giorni prima del lancio, lo sviluppatore Pocketpair rivela che Palworld ha visto più di 40 milioni di giocatori.

Inoltre, il gioco non è nemmeno ancora nella 1.0. Il lancio completo arriverà più avanti questa settimana, ma prima di allora un nuovo video mostra tutti gli aggiornamenti principali che abbiamo visto finora in Palworld. Da Sakurajima a Home Sweet Home e oltre, abbiamo visto molti nuovi Pals aggiunti, nuove regioni e più funzionalità che hanno sviluppato il mondo di Palworld prima della sua incursione nella versione 1.0.

40 milioni di giocatori non equivalgono esattamente a 40 milioni di copie vendute, grazie al fatto che il gioco è stato reso disponibile su Game Pass, ad esempio, ma è comunque un'impresa mostruosa per qualsiasi gioco. Soprattutto considerando che Pocketpair non era un nome noto prima dell'uscita di Palworld, e il gioco ha semplicemente attirato l'attenzione con il concetto di Pokémon con le pistole.

Questo concetto potrebbe aver messo Pocketpair in qualche problema legale con The Pokémon Company e Nintendo, ma man mano che il processo procede, sembra che Nintendo non sia in grado di monopolizzare i giochi di lotta contro mostri, lasciando al proprietario della piattaforma solo 30.000 dollari ricevuti da tutto il dramma.