Con la serie Nord, OnePlus ha trovato la sua nicchia per offrire un'atmosfera da ammiraglia a un prezzo molto più adatto al portafoglio, e il Nord 5 è forse la prova più evidente che questa strategia funziona. Questo è un telefono che, con le sue prestazioni potenti, lo splendido schermo, le funzioni AI intelligenti e la durata della batteria sorprendentemente lunga, riesce a sentirsi naturale nella vita di tutti i giorni come cellulari molto più costosi. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un'evoluzione davvero riuscita di quello che potrebbe essere uno smartphone di fascia media nel 2025.

Il Oneplus Nord 5 viene fornito con un design che non fa storie - e in un certo senso, questo è il punto. È sobrio, pulito, morbido nella mano e abbastanza discreto da sembrare professionale, pur offrendo piccoli dettagli che migliorano l'impressione generale. Il retro in vetro dà una bella sensazione, anche se il telaio è in plastica. Non sembra esclusivo, ma sembra ben costruito. Tuttavia, il Nord 5 non ha un grado di protezione IP, il che è una battuta d'arresto per coloro che desiderano una resistenza all'acqua ufficiale. Un altro dettaglio fastidioso è che OnePlus ha scelto di rimuovere il classico 'alert slider', cosa che molti utenti affezionati hanno apprezzato. Al contrario, è disponibile un "tasto più" programmabile che può essere utilizzato per le scorciatoie o le funzioni AI, ma mancano la sensazione fisica e il controllo intuitivo.

Nessun design appariscente, solo pulito e semplice

Lo schermo è senza dubbio uno dei maggiori punti di forza del Nord 5. Si tratta di un pannello Swift OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, qualcosa di ancora insolito in questa fascia di prezzo. I colori sono vividi, il contrasto profondo e la luminosità sufficientemente elevata da rendere lo schermo completamente leggibile anche in pieno sole. È uno schermo che rende tutto, dai social media alla visualizzazione di immagini, dallo streaming al gioco, un'esperienza davvero piacevole. Inoltre, OnePlus ha aggiunto una funzione chiamata Aqua Touch, che fa funzionare meglio lo schermo anche quando le dita sono bagnate, ad esempio nei giorni di pioggia. Può sembrare un piccolo dettaglio, ma in pratica è esattamente il tipo di premura che fa sentire un telefono cellulare riflessivo nella vita di tutti i giorni.

Il Nord 5 è alimentato da Snapdragon 8s Gen 3, la prima volta che questo nuovo chipset viene utilizzato in un telefono Nord, e si vede. È una piattaforma potente che offre tempi di risposta rapidi, animazioni fluide e la possibilità di eseguire giochi impegnativi come Genshin Impact e Call of Duty Mobile senza balbuzie o surriscaldamento. Anche quando le impostazioni grafiche sono al massimo, l'aggiornamento dell'immagine è stabile e il multitasking è una gioia. È anche chiaro che OnePlus ha lavorato sul raffreddamento: il telefono rimane fresco anche sotto pressione. E insieme al software OxygenOS 15 leggero e ottimizzato, ottieni un'esperienza utente quasi identica a quella di un'ammiraglia premium.

Una delle maggiori innovazioni di Nord 5 è la chiara attenzione all'intelligenza artificiale. Non si tratta solo di banalità di marketing: le funzionalità sono ben pensate e utili. Questi includono l'AI Call Summary, che riassume automaticamente le telefonate in forma di testo, perfetto se vuoi ricordare ciò che è stato detto; AI Translate può tradurre i contenuti direttamente sullo schermo; e AI Search ti consente di trovare informazioni direttamente sul tuo telefono attraverso un'interfaccia simile a una chat.

OxygenOS 15 è pulito, veloce e logico e, insieme a quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di supporto per la sicurezza, è sicuro investire in un Nord 5 anche a lungo termine. OnePlus è riuscita a combinare il meglio del suo DNA di punta con innovazioni che fanno davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.

La fotocamera è davvero bella e con l'aiuto delle funzioni AI puoi ottenere immagini davvero belle

La configurazione della fotocamera è composta da una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-700 e stabilizzazione ottica dell'immagine, oltre a una ultra grandangolare da 8 MP. Sulla parte frontale troviamo una fotocamera selfie da 50 MP con autofocus. Le immagini sono generalmente nitide, luminose e colorate, soprattutto alla luce del giorno. Al buio, la fotocamera non è la migliore della categoria, ma significativamente migliore rispetto ai precedenti modelli Nord. Il video viene registrato fino a 4K a 60 fps e la stabilizzazione funziona in modo impressionante, anche durante le riprese in movimento. Anche la fotocamera selfie è impressionante, con dettagli eccellenti e una riproduzione naturale dei colori. Ci sono anche diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come AI Detail Enhancement, AI Reframe e AI Erase, che consentono di migliorare e regolare le immagini direttamente nella galleria. Non alla pari con il Pixel o l'iPhone Pro, ma una valutazione molto buona per la fascia di prezzo.

Con un'enorme batteria da 6.800 mAh, il Nord 5 offre una durata della batteria che supera di gran lunga le aspettative. Non è insolito passare due giorni interi con una sola carica con un uso normale. Anche con sessioni intense di video e giochi, è difficile far cedere la batteria per un giorno. È semplicemente un telefono costruito per durare. Anche la ricarica è veloce: la ricarica cablata da 80 W fornisce una batteria completa in circa un'ora. Certo, la ricarica wireless è carente, ma in questa fascia di prezzo è comunque accettabile. Per i giocatori, c'è anche una funzione di ricarica bypass, che consente al telefono di prelevare energia direttamente dal caricabatterie senza riscaldare la batteria, una funzione che prolunga la durata della batteria.

Il Oneplus Nord 5 è un ottimo esempio di quanta strada abbiano fatto i cellulari di fascia media. Offre quasi tutti i requisiti: un ottimo schermo, ottime prestazioni, una lunga durata della batteria, un utile sistema di fotocamere e funzioni AI intelligenti che sembrano davvero rilevanti. È un cellulare facile da consigliare a quasi tutti, dagli appassionati di tecnologia agli utenti di tutti i giorni che desiderano solo un telefono affidabile e a prova di futuro. Certo, ci sono alcuni piccoli compromessi - il bordo in plastica, l'assenza di classificazione IP, l'assenza di ricarica wireless e la mancanza di un cursore di avviso - ma questo impallidisce in confronto a tutto ciò che il Nord 5 fa bene. È un telefono che non solo è all'altezza, ma lo supera e dimostra che OnePlus sa ancora come costruire telefoni che rendano felici le persone.