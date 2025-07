OnePlus Watch 3 (43 mm)

In tutto e per tutto, OnePlus Watch 3 ha incarnato la filosofia che ha caratterizzato Oneplus nel corso degli anni, ovvero componenti ad alte prestazioni, materiali durevoli e un rapporto qualità-prezzo che pochi altri produttori possono eguagliare. Con il Oneplus Watch 3 43mm, questo è stato parzialmente perso in quanto segue un orologio più sottile il cui nome crea soprattutto un po' di confusione. Questa non è l'esperienza di OnePlus Watch 3 in un'edizione più piccola, ma ha anche un prezzo discutibilmente marginalmente inferiore rispetto al suo predecessore.

Il OnePlus Watch 43mm è disponibile nei colori Black Steel e Silver Steel e misura 43,2 mm x 43,2 mm x 11 mm con il sensore PPG a contatto con la pelle che crea un ulteriore 1,4 mm. Si adatta bene al braccio e non si sviluppa in modo significativo sull'altezza, che altrimenti può essere un rompicapo per molti. Si trova piatto, bello e ordinato. La cassa è tradizionalmente rotonda in acciaio inossidabile (non titanio questa volta) e pesa complessivamente solo 59 grammi compreso il bracciale. Si tratta di un orologio classicamente semplice ed essenziale, con un aspetto unisex rispetto al fratello maggiore, il OnePlus Watch 3, che tendeva ad essere più maschile. Ha una corona rotante e cliccabile proprio come il modello precedente e viene utilizzato qui per lo stesso scopo durante la navigazione nei menu, oltre a questo c'è anche un pulsante più piccolo per un rapido accesso a 100+ modalità di allenamento. Se lo desideri, puoi ovviamente personalizzare entrambi con altre scorciatoie.

Bianco o nero - tutto o niente, ma nel complesso mi manca un po' di contrasto.

Lo schermo Amoled misura 1,32 pollici con una risoluzione di 466x466, che offre una densità di pixel di 352 e quindi supera la definizione di Apple di "display retina" e supera anche il OnePlus Watch 3. Lo schermo è quindi nitido ma ha una luminosità inferiore, che qui ammonta a 1000 nit, che è più della metà del modello precedente. Questa volta il display non è protetto dal più resistente vetro zaffiro e dobbiamo accontentarci del normale vetro 2.5D, che è significativamente meno resistente. IP68/5 ATM significa resistenza alla polvere e all'acqua fino a una profondità di 50 metri, ma purtroppo manca anche della classificazione militare MIL-STD-801H del suo predecessore, che pone requisiti di cura più elevati. La navigazione nell'interfaccia utente di Wear OS 5 dell'orologio è fluida, tuttavia, con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, l'aggiunta di app o playlist personalizzate non è un problema. Non c'è il supporto e-sim e anche il GPS è declassato e manca della precisione di posizionamento che gli orologi precedenti vantavano tramite la ricezione delle frequenze L1 e L5.

L'installazione dell'orologio è semplice e senza problemi, a condizione che si disponga di un telefono cellulare Android, poiché anche questa volta l'iPhone non è compatibile. Con un cellulare di OnePlus, l'ecosistema diventa ancora più rigoglioso con funzionalità estese, tra cui un'interazione più profonda con il telefono cellulare come i momenti della fotocamera remota. Anche l'avvio e il controllo remoto del mio sistema audio o del servizio musicale sulla TV non è una meraviglia tramite l'orologio, dove tutto è intuitivo e facile da usare.

La durata della batteria è oggi per molti una misura della qualità della vita e qui è dimezzata rispetto al modello di orologio precedente con una capacità di 354 mAh. La ricarica per 10 minuti tramite ricarica rapida (Vooc) offre un giorno di utilizzo e per il 100% richiede poco meno di un'ora. Secondo le specifiche, possiamo aspettarci "fino a 60 ore in modalità intelligente" in cui passa in tempo reale tra il processore principale Qualcomm Snapdragon W5 e il più piccolo processore BES2800BP assistant, che sono gli stessi circuiti del più grande Watch 3. I processori funzionano perfettamente a seconda dell'applicazione, della funzione che si sta utilizzando o se il livello della batteria scende al di sotto di una certa percentuale per massimizzare la durata della batteria. Tuttavia, non sono riuscito a ottenere più di poco più di due giorni di utilizzo quotidiano costituiti da chiamate occasionali (attraverso l'altoparlante molto piccolo), alcuni messaggi, controllo delle notifiche, monitoraggio della frequenza cardiaca e monitoraggio dell'attività fisica. L'impostazione dell'orologio in modalità di risparmio energetico, d'altra parte, promette fino a 7 giorni, ma poi si ottiene anche un'esperienza ridotta in cui sono attive solo le modalità salute e fitness, oltre a un'interfaccia ridotta. Anche la funzione di lettura ECG premium è stata ridotta da 43 mm e anche il sensore di temperatura corporea integrato non è disponibile nel modello.

Questo è nero, ho equiparato quello bianco. Come nella foto, ma al contrario. Tuttavia, il bianco e l'argento brillano piacevolmente al sole e presto sarà vacanza estiva.

Un orologio è anche un accessorio con carattere e personalità, e posso solo immaginare che l'ambizione sia quella di catturare più l'attenzione femminile pensando a un design più neutro. Le poche nuove funzionalità introdotte sono la possibilità di monitorare il ciclo mestruale e di ovulazione, qualcosa che ho trovato difficile da valutare ma di cui sono comunque ottimista poiché l'orologio per il resto fa un ottimo lavoro nel leggere la saturazione di ossigeno nel sangue e prende il polso con alta precisione. L'app oHealth sul cellulare fa un lavoro fantastico con una buona panoramica dei dati raccolti, sia che si tratti di schemi di sonno che di attività fisica. Qualcosa che lascia ben poco a desiderare in termini di statistiche per chi trascorre molto tempo in palestra o pratica uno sport e vuole monitorare le proprie prestazioni.

Oneplus Watch 3 43mm alla fine mi lascia confuso perché non so davvero a chi sia rivolto. Con chiari compromessi sulle funzionalità e soprattutto sulla batteria, si sofferma anche sulle scelte dei materiali con un quadro dei prezzi che non è giustificato. È snellito ma ha all'incirca lo stesso prezzo del modello precedente. Il Oneplus Watch 3 43mm lascia un'esperienza agrodolce, è elegante e ricorda un movimento tradizionale che tutti possono indossare, cosa che non dovrebbe essere data per scontata quando si tratta di smartwatch in generale. Ma alla fine, si presenta come un orologio di fascia media che prende molte scorciatoie rispetto ai concorrenti della stessa fascia di prezzo in generale, e al OnePlus Watch 3 in particolare, cosa che il produttore stesso ha scelto attraverso una strana profilazione nella sua denominazione. Nel mio mondo, avrebbe dovuto invece chiamarsi OnePlus Watch Nord con un prezzo più corrispondente.

