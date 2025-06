Onimusha: Way of the Sword Anteprima - Un gioco di ruolo d'azione familiare ma dall'aspetto emozionante

HQ

Capcom potrebbe essere l'editore di videogiochi gold standard in questo momento. L'azienda giapponese ha una fantastica gamma di titoli unici che spesso arrivano in una qualità tipicamente elevata, che è stata sufficiente per portare a una crescita successiva per quasi un decennio di fila e anche a una posizione di primo piano nella classifica aggregata degli editori di Metacritic (seconda nel 2025 e prima nel 2024). È grazie a questo successo che mi ritrovo costantemente ad aspettare con ansia i giochi Capcom, indipendentemente da cosa siano e dal genere in cui si inseriscono. Il 2026 non sarà diverso, poiché Resident Evil Requiem darà il via alle danze, prima di essere seguito da Pragmata (scopri le nostre recenti impressioni qui) e Onimusha: Way of the Sword. Quest'ultimo è particolarmente interessante in quanto Onimusha ha avuto uno spazio minore nel settore dei giochi per quasi due decenni, con una memoria recente fatta di remaster e alternative VR. Questo cambierà nel 2026 quando Way of the Sword arriverà con l'intenzione di ricordarci perché Onimusha era un tempo un punto fermo dell'azione.

Per cominciare, chiunque abbia visto un trailer recente potrebbe avere l'impressione che Onimusha: Way of the Sword sia un gioco di ruolo d'azione Soulslike. Questo non è del tutto vero da quello che ho visto del gioco come parte di un recente viaggio al quartier generale di Capcom nel Regno Unito. È certamente un gioco di ruolo d'azione, ma sembra mancare di molte delle tendenze della formula Soulslike per cadere in quella trappola, e questo include quello che sembra essere un combattimento più indulgente progettato attorno all'attacco e all'aggressività prima di tutto. Sì, non c'è bisogno di rannicchiarsi in un angolo in questo gioco, schivando o parando costantemente fino a quando non trovi una finestra di un secondo per infliggere un po' di danni prima di temere di nuovo per la tua vita. In Way of the Sword, guidi il combattimento, attaccando e trovando modi per superare le minacce colpendo in una moltitudine di modi e usando le abilità del protagonista a tuo vantaggio.

Quali sono queste competenze, chiedi? Onimusha: Way of the Sword ruota attorno a Miyamoto Musashi, uno spadaccino che non vuole altro che essere classificato come il migliore che abbia mai fatto. Come parte di questa ricerca, trova e decide di indossare un potente Oni Gauntlet che gli garantisce un potere immenso, ma presto si pente della decisione e vuole raggiungere il suo obiettivo nel modo autentico e più difficile, senza l'aiuto del soprannaturale, e questo porta a una ricerca in cui Musashi deve capire come rimuovere il Gauntlet il tutto mentre affronta qualsiasi minaccia Genma (demone) che incrocia il suo cammino.

È una premessa generale piuttosto semplice da quello che ho potuto vedere, ma ci sono molti modi per deviare dal sentiero battuto. La dimostrazione a cui ho assistito includeva l'andare a un tempio vicino a Kyoto, Kiyomizu-Dera a quanto pare. È importante notare il nome della località del mondo reale perché molte aree e luoghi sono rappresentazioni autentiche del mondo reale, tutte con un tocco demoniaco e dell'era Edo. Per quanto riguarda il motivo per cui Musashi si è avventurato in questo tempio, c'era una minaccia demoniaca che lo chiamava, una minaccia che sembra espandere ilOnimusha tradizionale sistema di anime con un nuovo colore da padroneggiare.

Oltre alle familiari anime rosse che costituiscono i punti esperienza, le anime blu per i punti mana/abilità e quelle gialle per la salute (sì, anche le barre della salute sono gialle in questo gioco per qualche motivo completamente controintuitivo...), ora ci sono anche le anime nere, con queste che fungono da ricordi di dolore e piccoli ritmi della storia che raccontano parte di una storia più ampia. L'esempio nella demo vede gli umani essere ridotti in schiavitù e manipolati da Genma, il tutto prima di essere massacrati, qualcosa che Musashi capisce mentre segue le anime nere fino alla loro fonte. Va anche notato che queste storie si basano sul folklore giapponese, il che conferisce loro un'atmosfera ancora più autentica.

Oltre a questo, è un Onimusha molto tradizionale e action-RPG che viene presentato da Capcom. Segui una struttura di livelli lineare, incontrando tipi unici di Genma lungo la strada che non vogliono altro che vedere Musashi sanguinare. Usando la suite di combattimento semplice da raccogliere e difficile da padroneggiare, devi bloccare gli attacchi, parare i colpi, schivare i colpi e il tutto mentre contrattacchi quando il momento lo richiede per sconfiggere ogni minaccia e poi raccogliere le anime colorate che ogni Genma lascia dietro di sé. Il problema è che molti dei Genma hanno abilità o stili speciali, come alcuni che possono spostare il corpo o attaccare a velocità tonificante. Fortunatamente, Musashi può usare Issen attacchi (e altre abilità) a suo vantaggio per infliggere danni ingenti e pesanti agli avversari, supponendo che tu abbia accumulato abbastanza energia dell'anima blu in primo luogo, ovviamente. Questi smembrano e lasciano Genma completamente devastato e possono essere incatenati tra più minacce. È anche abbastanza facile sapere se hai l'energia per usare Issen attacchi o per tirare fuori doppie lame come parte di Flame Spirit State, poiché l'HUD ha un'icona a forma di diamante dedicata che si riempie nel tempo, il tutto mentre la spada di Musashi ha un effetto visivo que che vede anche la lama brillare di blu luminoso.

Parlando dell'HUD, questo sembra molto action-RPG con la sua configurazione, ma è anche molto semplice e sembra mancare di qualsiasi lanugine, il che è sicuramente positivo. E questo si estende anche alla grafica e alla grafica, dato che Way of the Sword sembra essere piuttosto sbalorditivo, come si spera per un vero progetto current-gen.

Altrimenti, vale la pena notare che Capcom ha inserito enigmi ambientali in Onimusha: Way of the Sword, enigmi che possono essere risolti distruggendo i blocchi, ad esempio, il tutto utilizzando un'abilità Oni Vision per rintracciare il blocco fino alla sua fonte. L'esempio che ho visto era molto semplice, ma Capcom mi ha detto che la varietà e la difficoltà aumenteranno in modo significativo man mano che il gioco procede.

Alcune cose aggiuntive che ho notato sono che nel corso della storia Musashi e il Gauntlet comunicheranno tra loro, e anche se sembra che questo porterà a qualche spiritoso avanti e indietro, non sembra essere così imbarazzante come quello che è stato presentato in Forspoken. Ci sono anche dialoghi completamente doppiati e localizzati che danno una dimensione extra alla narrazione generale, e c'è anche un certo grado di interazione ambientale, sotto forma di essere in grado di raccogliere e prendere a calci i tavoli contro i nemici, per esempio. Saprai anche in qualche modo quale direzione seguire per la storia, poiché le condizioni meteorologiche sorprendenti e chiaramente avverse descriveranno dove si trovano le infestazioni di Malice e Genma, e in genere questo, come nel caso di questa demo, porterà a un combattimento con un boss. O anche due...

Sì, come ultimo punto, ho avuto modo di vedere non uno ma due scontri con i boss, uno contro il rivale di Musashi Ganriyu, un altro Gauntlet spadaccino che si sconfigge meglio con abili parate che portano a Issen colpi, e il secondo contro un'entità Malice nota come Byakue, con questo che era un mostro demoniaco che aveva l'intricata meccanica di diventare più forte se fosse ricoperto del suo stesso sangue. Nodoso, vero? Byakue sembrava meglio evitarlo fino a quando non era stanco o fino a quando Musashi non riusciva a ridurre la sua barra della resistenza atterrando perfettamente le parate, il tutto per aprire il mostro a un colpo pesante e indistruttibile. Sconfiggere Byakue ha fatto cadere qualcosa, ma questo è stato il punto in cui la demo è finita, quindi non posso commentare cosa fosse esattamente l'oggetto né cosa faccia.

Quindi, tutto sommato, Onimusha: Way of the Sword sembra essere un sogno assoluto che si avvera per i fan dei giochi di ruolo d'azione. Non sembra essere così impegnativo come possono essere alcuni Soulslike, o anche giochi come la serie Nioh, ma di certo non sarà nemmeno una passeggiata nel parco. Speriamo di vedere presto di più del gioco, poiché non vedo l'ora di vedere se tra questo, Resident Evil 9 e Pragmata, Capcom può offrire un 2026 per i secoli.