Negli ultimi mesi ho avuto un paio di telefoni Oppo, in particolare il pieghevole Find N5 e più recentemente il midrange Oppo Reno 14. In entrambi i casi, tenevo in mano prodotti di qualità che combinavano ottimi display con buone fotocamere. Sono stato quindi felice di provare l'ultimo telefono di punta di Oppo, il Oppo Find X9 Pro. Dopo aver partecipato a un pre-briefing sul Find X9 Pro e aver sentito parlare di tutto lo sforzo messo nell'ottimizzazione delle fotocamere, ero particolarmente desideroso di provare le capacità di foto e video, e non mi hanno deluso.

Partendo dall'aspetto, il Oppo Find X9 Pro ha un design piuttosto tradizionale e funzionale. In altre parole, è un po' noioso, una sensazione che avevo anche io con il Reno 14. Lo schermo ha una superficie completamente piatta con bordi arrotondati sia in alto che in basso, e anche i lati del telefono sono dritti, in alluminio. Sul retro c'è un'isola rettangolare dove sono sistemate le telecamere, che sporge più del solito. L'area pesante della fotocamera rende il telefono pesante in parte superiore e in realtà rende il telefono un po' scomodo da tenere senza custodia, che purtroppo non è inclusa nella scatola. Sembra tutto molto simile all'iPhone di Apple, ed è improbabile che tu scelga questo telefono per il suo design.

Quando si accende il telefono, l'eccellente qualità dello schermo del Oppo Find X9 Pro diventa rapidamente evidente. Lo schermo AMOLED da 6,78" ha finora le cornici più sottili di Oppo, quasi a contatto con i bordi. Con la sua alta risoluzione e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo schermo appare incredibilmente nitido e fluido, come sono abituato con altri telefoni Oppo. Questa volta, lo schermo può apparentemente passare da 1 nit fino a 1.800 nit di luminosità, il che dovrebbe aiutare a preservare la durata della batteria e a garantire la leggibilità in pieno giorno. Almeno sotto il sole invernale, sono riuscito a vedere lo schermo comodamente in ogni momento.

Anche la durata della batteria e le prestazioni sono state migliorate rispetto a quelle dell'anno scorso X8 Pro. Per esperienza, la batteria da 7.500 mAh può durare realisticamente fino a due giorni, a seconda dell'uso, permettendo anche una ricarica rapida fino a 80 W. Il caricatore però non è incluso nella scatola. Dal punto di vista delle prestazioni, il Find X9 Pro che esegue il MediaTek Dimensity 9500 offre un'esperienza utente completamente fluida, con uno scorrimento fluido in ogni momento e nessun problema nell'esecuzione simultanea di più app. Il rendering video, ad esempio usando l'app DJI Mimo, è veloce e fluido.

Annuncio pubblicitario:

Il grande schermo e le buone prestazioni rendono questo telefono estremamente adatto per consumare contenuti e giocare su dispositivi mobili. Ultimamente sto giocando molto a Brawl Stars, e un gioco colorato come questo risalta davvero dallo schermo sul Oppo Find X9 Pro. Allo stesso modo, guardare film o serie su questo telefono è un'esperienza di altissimo livello, con colori vivaci a 10 bit e, come già detto, la capacità dello schermo di scendere a una luminosità molto bassa se guardi al buio.

Le fotocamere sono uno dei principali punti di messa a fuoco per Oppo su questo dispositivo. Per elencare alcune delle cose tecniche in cui Oppo ha investito per ottimizzare le prestazioni della fotocamera, c'è una quarta telecamera spettrale dedicata che cattura i colori solo per le altre fotocamere. Successivamente, le immagini vengono elaborate utilizzando il calcolo parallelo invece che sequenziale, il che significa un'elaborazione più veloce. Inoltre, secondo Oppo, è il primo telefono a catturare immagini in 50 megapixel di default (in buone condizioni di luce), invece di usare il binning dei pixel per combinare più pixel in uno solo. Infine, c'è un sensore teleobiettivo dedicato da 200 megapixel, che ha un sensore più grande come la fotocamera principale, il che dovrebbe portare a immagini di qualità superiore.

In pratica, ho scoperto che in effetti il Oppo Find X9 Pro scatta ottime foto, soprattutto usando la fotocamera principale. Anche con molto movimento, come uccelli che battono le ali, l'immagine risulta ancora nitida. Anche i ritratti risultano nitidissimi, con il sensore più grande che rende meno probabili ritratti sfocati, anche se non li elimina del tutto. La telecamera la adoro molto, perché mi piace avvicinare il soggetto. Anche in condizioni di scarsa luce, sono riuscito a scattare delle belle foto. Ad esempio, ho zoomato per scattare alcune foto di bambini che giocano su un campo da football dopo il tramonto. Sia nei video che nelle immagini, i dettagli erano ben conservati, anche se ho notato un po' di post-processing dell'IA. Quando si ingrandisce oltre lo zoom 3x, l'IA sembra prendere il sopravvento e le immagini diventano rapidamente meno attraenti.

Annuncio pubblicitario:

La fotocamera principale da 50 megapixel è la migliore in generale, con la possibilità di scattare foto al buio. Anche in quasi totale oscurità, sputerà un'immagine utilizzabile, cosa che le telefoto e le telecamere wide faticherebbero a fare. I ritratti, in particolare, risultano costantemente molto bene, con una buona attenzione alle persone e un bel effetto sfocato morbido per gli sfondi. La fotocamera frontale da 50 megapixel è anche in grado di ottenere splendidi ritratti, anche se sono venuti fuori sfocati un po' più spesso di quanto mi aspettassi. Tuttavia, i selfie vengono ben realizzati e sono chiaramente una categoria superiore rispetto a quelli offerti dai telefoni di fascia media, come la serie Reno di Oppo.

Per quanto riguarda il video, sono rimasto anche colpito da ciò che offre il Find X9 Pro. Sono riuscito a girare ottimi video sia di giorno che in condizioni di scarsa luce, con la telefoto da 200 megapixel che offriva opzioni molto più creative senza compromettere la qualità. La stabilizzazione ottica dell'immagine è vantaggiosa sia per la fotografia che per il video su entrambe le fotocamere. Il sensore ultragrandangolare, come praticamente sempre, è il meno dei tre, ma può essere utile per catturare scatti panoramici durante il giorno.

iPhone ha da tempo l'obiettivo di catturare l'attenzione dei creatori di contenuti professionisti. Oppo offre funzionalità simili con il X9 Pro. C'è una registrazione video Log disponibile in una modalità speciale Pro Video nell'app della fotocamera. Qui si può abilitare O-Log di Oppo, e ci sono persino due LUTs opzionali (SDR Rec.709 e HDR HLG) integrate per chi desidera post-elaborare il proprio video. La modalità Pro permette comodamente anche il controllo di parametri come il valore ISO e la messa a fuoco, con i stop supportati dal feedback aptico. Unito all'eccellente stabilizzazione ottica sia delle fotocamere principali che teleobiettivo, penso che sia sicuramente un'opzione da esplorare se ti interessa la videografia semi-professionale.

Inoltre, in linea con la messa a fuoco fotografica, c'è un pulsante dedicato sull'estremità destra del telefono. Questo ti permette di scattare foto e video come su una vera fotocamera. Cliccando il pulsante si scatta un'immagine, mentre scorrendo a sinistra o a destra puoi zoomare, molto più semplice che pizzicare lo schermo. Mi piace l'idea, ma purtroppo è davvero scomoda quando si fanno selfie, perché toccherai indesideratamente il pulsante per bilanciare il telefono in una mano e inizia a zoomare avanti e indietro.

Infine, guardando al lato software, ColorOS 16 che gira nel X9 Pro è un sistema operativo perfettamente user-friendly. Mi piacciono particolarmente i temi Flux che aggiungono sfondi dinamici e sfondi della schermata di blocco. Ad esempio, è possibile aggiungere un proprio video che si trasforma in uno sfondo statico. È tutto molto simile a OxygenOS che gira su telefoni OnePlus e persino su HyperOS di Xiaomi. Secondo me funziona semplicemente bene, e non dovrebbe allontanare chi ha le conoscenze base del telefono.

In conclusione, il Oppo Find X9 Pro offre un ottimo pacchetto completo. Ottima durata della batteria che realisticamente dura due giorni, e fotocamere eccellenti e versatili sono due punti di forza principali secondo la mia esperienza. Anche le prestazioni sono buone, con un altro display di alta qualità che si colloca tra i migliori. Vale anche la pena notare la possibilità di girare video in O-Log di Oppo, permettendo così di post-elaborare il video dai creatori di contenuti. Gli svantaggi sono che il telefono non ha un aspetto particolarmente speciale e che il telefono ha praticamente bisogno di una custodia, dato che il modulo fotocamera sporge molto e lascia il telefono sbilanciato in mano. Il pulsante dedicato alla fotocamera è anche piacevole e fastidioso, perché si ingrandisce e si allontana indesideratamente durante le foto foto. A parte questo, se puoi pagare il prezzo premium del telefono, è un ottimo telefono da possedere che difficilmente deluderà.