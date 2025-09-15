Per molti versi, trovo che il segmento dei telefoni di fascia media sia il più interessante di tutti, in quanto è il luogo in cui l'equilibrio tra prezzo e prestazioni conta di più. Molti marchi diversi di Android lanciano telefoni in questo segmento, con alcuni come il marchio Poco di Xiaomi che si concentrano esclusivamente sul mercato di fascia media. Oppo offre da molti anni un buon rapporto qualità-prezzo con la sua serie Reno, sperimentando a volte nuove caratteristiche straordinarie. Ricordo di aver testato una volta il Reno 5, che aveva una speciale fotocamera selfie pop-up sulla parte superiore. Con Reno 14, Oppo non ha aggiunto nulla di troppo stravagante, ma mira invece a fornire un telefono di fascia media a tutto tondo con fotografie di punta e una suite aggiornata di funzionalità AI.

Quando si tiene premuto il Oppo Reno 14 per la prima volta, non c'è nulla nel design che lo distingua dalla massa di midranger di prezzo simile. La serie midrange Motorola Edge, ad esempio, ha bordi arrotondati molto eleganti e un retro in ecopelle. Il Oppo Reno 14 d'altra parte ha un design molto convenzionale, con un pannello anteriore e posteriore piatto e bordi altrettanto piatti che sono arrotondati solo ai bordi inferiore e superiore. Non è lussuoso, ma lo rende facile da impugnare e utilizzare. Sdraiato, il modulo della fotocamera sporge leggermente. Anche se il modello che ho ricevuto ha un bel pannello posteriore con colore verde, sembra che il Reno 14 appartenga meglio a una bella custodia, che purtroppo non è inclusa nella confezione.

Il Reno 14 ha uno schermo AMOLED piatto da 6,59" con solo 1,6 mm di cornici attorno allo schermo, che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Si tratta di un ottimo display di fascia media, con colori che risaltano grazie alla profondità di colore a 10 bit e al supporto HDR10. Con una luminosità di picco di 1200 nit, l'ho trovato anche bello da guardare anche alla luce diretta del sole, anche se i telefoni premium offriranno una luminosità di picco più elevata. Con 187 grammi, il Reno 14 non è particolarmente leggero o pesante e per me mi sono sentito a mio agio in mano senza custodia in ogni momento. Per il suo pubblico di destinazione di consumatori attenti ai costi, c'è tutto ciò di cui hai bisogno qui per goderti la visione di contenuti video su un display luminoso e vibrante. Suggerirei però di utilizzare gli auricolari, poiché gli altoparlanti hanno una chiara mancanza di bassi, che peggiora a volumi più alti.

Direi anche che il Reno 14 ti offre un'ottima esperienza con i giochi per dispositivi mobili. Il MediaTek Dimensity 8350 è pubblicizzato come orientato al gioco ed è abbinato ad alcuni miglioramenti dell'intelligenza artificiale per aumentare le prestazioni di gioco. Ho provato un certo numero di giochi, tra cui Call of Duty: Mobile e Ark, e Reno li esegue tutti senza problemi, anche se non sempre con le impostazioni più alte.ColorOS Oppo include una sovrapposizione che ti consente di registrare il gameplay o acquisire schermate, inclusa l'acquisizione dell'audio del microfono. Ho notato che il dispositivo si scalda notevolmente durante il gioco e quando ho renderizzato video 4K, ma secondo le metriche gli interni sono rimasti intorno ai 30 gradi al massimo. Dal punto di vista delle prestazioni, c'è tutto per le attività quotidiane, compreso il rendering video occasionale o i giochi.

Anche la durata della batteria è abbastanza buona, senza problemi per affrontare la giornata. Anche con un po' di gioco, la durata della batteria durerà facilmente un giorno o più. Tuttavia, non l'ho scaricato completamente, soprattutto perché sono abituato a ricaricare la batteria ogni volta che si aggira intorno al 40%. La ricarica rapida fino a 80 W di Oppo SuperVOOC offre ricariche rapide, anche se viene fornita senza caricabatterie. Basta collegarlo per circa 15 minuti di solito significa che hai abbastanza energia per affrontare la giornata. Altre funzionalità tecniche includono il supporto eSIM, l'archiviazione UFS 3.1 e un grado di protezione IP69, il che significa che puoi effettivamente utilizzarlo per scattare immagini subacquee (in acqua dolce) utilizzando una speciale modalità subacquea.

Venendo alle telecamere, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità delle immagini. Il Reno 14 ha due fotocamere utilizzabili sul retro, insieme a una fotocamera macro da 2 MP che penso entri in funzione solo con scatti molto ravvicinati. La fotocamera principale da 50 MP supporta la stabilizzazione ottica (OIS) e sono stato in grado di scattare immagini dettagliate con essa. Quando si scatta una foto, c'è un leggero ritardo con la post-elaborazione in corso, ma questo di solito porta a immagini nitide senza distorsioni AI evidenti. L'elaborazione AI sembra essere un po' più leggera di quella che ho notato su Oppo Find N5, ad esempio. I ritratti vengono bene, con bordi più smussati rispetto alle immagini sul comparabile Motorola Edge 60, che mi è capitato di avere a portata di mano per fare qualche scatto affiancato. In generale, le immagini del Reno 14 risultano un po' più fredde ma con colori più realistici rispetto a quelle del Motorola Edge 60, con nitidezza e dettaglio più o meno uguali.

Una cosa che mi piace anche delle fotocamere di Reno 14 è la possibilità di ingrandire 3,5 volte senza perdita di qualità. Lo zoom ottico fornisce immagini e video con la stessa qualità e offre una maggiore versatilità per scatti creativi. È accoppiato con un flash a triplo LED, che come afferma Oppo avvantaggia effettivamente gli scatti di ritratti in condizioni di scarsa illuminazione un po' più lontani. Anche la qualità video che arriva fino al 4K a 60fps è molto piacevole, con un'ottima stabilizzazione nel filmato che ho girato in 4K a 30fps. Sfortunatamente, il microfono ha la tendenza a captare il rumore del vento all'esterno. Infine, la fotocamera selfie offre foto e video alla pari con le fotocamere principali, poiché sono stato in grado di scattare alcuni bei ritratti di me stesso all'aperto e in condizioni di luce leggermente inferiori. Con le fotocamere principali, anche le immagini notturne sono perfettamente fattibili. Nel complesso, penso che sia un solido pacchetto di fotocamere che difficilmente deluderà l'utente medio.

Ho già menzionato l'elaborazione delle immagini AI, ma ci sono altre funzionalità AI racchiuse in Reno 14. C'è un editor AI abbastanza generoso per modificare le tue immagini. Soprattutto la modalità AI Perfect Shot può essere utile: se qualcuno ha gli occhi chiusi, ad esempio, l'editor AI troverà automaticamente le immagini della stessa persona e riciclerà gli occhi delle foto precedenti, incollandoli nell'immagine che si sta modificando. Tuttavia, non puoi scegliere cosa scambiare, il che significa che a volte offrirà un sostituto della bocca invece degli occhi. La cancellazione AI del disordine dello sfondo o delle persone funziona bene, ma potrebbe aggiungere cose casuali che non c'erano e c'è un'opzione per ritagliare la foto a risoluzioni comuni. C'è anche Oppo di AI Studio, un generatore di immagini AI con circa 500 generazioni gratuite per un nuovo dispositivo e altre 15 generazioni gratuite al giorno. È una bella aggiunta, ma le immagini originali spesso vanno perse e rimane solo la composizione. Ad esempio, un'immagine di me stesso scattata su una spiaggia rocciosa in Finlandia si è trasformata in una bambina in un campo di fiori quando volevo trasformarla in un dipinto a olio.

Nel complesso, il Oppo Reno 14 è un midranger solido con buone fotocamere e prestazioni che soddisferanno le esigenze della maggior parte degli utenti. L'unico vero aspetto negativo è il design, che è molto convenzionale e nulla che lo distingua dalla massa. Il display AMOLED da 6,59" è molto bello e lo schermo piatto e i bordi lo rendono facile da tenere e utilizzare. Sono anche abbastanza impressionato dalle capacità della fotocamera, inclusa la fotocamera selfie, con immagini sempre di bell'aspetto dopo alcuni istanti di post-elaborazione. I video vengono bene, con una stabilizzazione costante e la possibilità di zoomare fino a 3,5 volte senza una notevole perdita di qualità. Oppo fornisce anche il dispositivo con alcune caratteristiche di intelligenza artificiale, in particolare AI Perfect Shot per correggere facilmente gli occhi chiusi o le facce strane. Il AI Studio è utile anche per la generazione e la modifica di alcune immagini AI di base, ma non si avvicina neanche lontanamente alla qualità di strumenti simili come Midjourney.

In tutto, se non ti interessa molto l'aspetto di un telefono, il Oppo Reno 14 è un ottimo telefono da considerare se stai cercando un buon rapporto qualità-prezzo. Che tu sia appassionato di giochi, fotografia o consumo di contenuti, Reno 14 soddisferà sicuramente le tue esigenze.