Oppo Trova N5

Gli smartphone normali non hanno visto molti cambiamenti negli ultimi anni, con aggiornamenti per lo più incrementali alla fotocamera, alla durata della batteria o al display. Con i telefoni pieghevoli, tuttavia, c'è ancora più margine di miglioramento. I modelli precedenti soffrivano di una mancanza di robustezza e di pieghe o urti chiaramente evidenti all'apertura dello schermo interno. Inoltre, finora i telefoni pieghevoli sono stati per lo più molto più grandi e spessi di un normale telefono. Questo è il motivo per cui ero ansioso di provare il Oppo Find N5, poiché attualmente (e solo per un po' di tempo) è lo smartphone pieghevole più sottile disponibile. Sfortunatamente, non è uscito in Europa, ma provare il dispositivo per circa una settimana mi ha dato una buona idea se mi piacerebbe passare a un telefono pieghevole nel prossimo futuro.

Prima di tutto, iniziamo con il dispositivo nel suo stato chiuso o piegato. La versione nera opaca del dispositivo che ho provato sembra abbastanza poco appariscente quando è piegato. Soprattutto se visto frontalmente, il Oppo Find N5 ha l'aspetto e la maneggevolezza di un normale smartphone. L'ho messo fianco a fianco con un telefono normale, in questo caso il OnePlus 13, e le dimensioni dello schermo sono praticamente le stesse. Ciò significa anche che non è necessario aprire Find N5 per eseguire le operazioni più comuni del telefono, come rispondere a una chiamata o utilizzare app di messaggistica durante un tragitto giornaliero, ad esempio. Con una luminosità di picco di 2450 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz a 2616 x 1140 pixel, il display di copertura AMOLED da 6,62 pollici è uno schermo molto piacevole da usare da solo e non vedo alcun downgrade all'usabilità rispetto a un normale telefono.

Quando è ancora piegato, questo è anche il momento in cui lo spessore del dispositivo conta di più, secondo me. Il Find N5 è ancora di una dimensione più spessa rispetto ai telefoni normali, ma è paragonabile a un telefono normale quando si include una custodia. Ad esempio, quando si posiziona il Oppo Find N5 piegato accanto al mio OnePlus 13 nella custodia del telefono, i dispositivi erano più o meno dello stesso spessore, il che significa che se ti senti a tuo agio nell'usare un telefono senza custodia, il Oppo Find N5 si comporterà come un normale smartphone. Nel mio caso però, per quello che costa, non porterei questo telefono da nessuna parte senza una custodia, che probabilmente aumenterà lo spessore fino a poco meno del doppio delle dimensioni. Tuttavia, con il telefono Oppo che è abbastanza leggero e pesa 229 grammi, immagino che Oppo abbia raggiunto un grado di sottigliezza tale da renderlo comodo da riporre in tasca senza problemi. Anche quando si utilizza una custodia.

Aprire il telefono è il momento in cui il dispositivo brilla davvero, cosa che fa con una bella animazione in fiore nello sfondo del telefono. Ho portato il dispositivo con me in alcune occasioni sociali e questa è stata la prima volta che sono stato in grado di stupire le persone con un telefono in molti anni. L'apertura del telefono richiede sempre due mani e ci vuole un po' di tempo per abituarsi a trovare il giusto posizionamento del pollice, ma è semplice e si sente solida. Le cerniere sul retro sembravano abbastanza robuste senza spazio di manovra. Non posso dire se questo durerà per la vita media del telefono, ma dopo poco tempo, ma la mia impressione è che questo sia un telefono solidamente costruito. Il dispositivo aperto ha un buon bilanciamento, con solo una sensazione leggermente più pesante sul lato con i moduli della fotocamera. L'unico problema che ho avuto è che il sensore di impronte digitali si trova in una posizione scomoda quando ne hai bisogno in modalità aperta, perché è posizionato sul lato destro sottile del dispositivo.

Lo schermo interno si ripiega fino a diventare un display da 8,12" piuttosto grande, ma comunque facilmente impugnabile. Per quanto riguarda la qualità del display, Oppo e OnePlus hanno già dimostrato di poter offrire display di grande impatto visivo e il Find N5 non è diverso. Il display è chiaramente di qualità di punta per quanto riguarda la densità dei pixel, i colori e un'elevata frequenza di aggiornamento a 135Hz. Ancora più importante è che non ci sono pieghe visibili al centro del display, come avevano i vecchi pieghevoli. Il display sembra un pezzo unico da un lato all'altro, con l'asse centrale che risponde bene anche al tocco durante i miei test. Anche all'esterno, al sole, il display è ancora utilizzabile.

Quando si tratta di consumare contenuti, tuttavia, ci sono alcune avvertenze. Lo svantaggio principale non è unico per il telefono pieghevole di Oppo, ovvero che la maggior parte dei contenuti (video) non è fatta per schermi quadrati. Ho guardato alcuni video di YouTube e Netflix, ma sfortunatamente non si ottiene l'esperienza a schermo intero. Ci saranno bande nere considerevoli attorno a qualsiasi contenuto orientato orizzontalmente che stai visualizzando, il che limita l'utile aumento delle dimensioni del display. D'altra parte, se sei per lo più incollato a TikTok e ad altri video verticali, i bordi neri sono molto più piccoli e i contenuti video occupano quasi l'intero schermo. Ho provato anche alcuni giochi sul telefono, ancora una volta con alcuni giochi che mostrano il contenuto su tutto il display, mentre altri giochi lasceranno bande nere sulla parte superiore e inferiore del display.

Oltre che per consumare i social media, lo schermo più grande mi è sembrato più utile durante la lettura di pagine web o il multitasking. Ad esempio, c'è molto spazio per tenere aperta un'app di messaggistica come WhatsApp, insieme a un articolo da leggere nel browser. In questo modo, il Snapdragon 8 Elite CPU fa funzionare tutto senza intoppi e non ho notato alcun riscaldamento. Sono abituato ai telefoni OnePlus da un po' di tempo ormai (che fanno parte della stessa azienda di Oppo) e il Oppo Find N5 condivideva molte comodità: ricarica super veloce (fino a 80 W con cavo o 50 W wireless), prestazioni fluide e durata della batteria decente che durerà facilmente un giorno.

Infine, ho anche provato le fotocamere del dispositivo, che mi hanno ricordato molto le immagini del OnePlus 13. La fotocamera principale a marchio Hasselblad scatta immagini di bell'aspetto e mi piace la fotocamera con zoom ottico 3x per i ritratti e la possibilità di ingrandire senza perdere la qualità dei video. Sia la fotocamera principale che quella zoom sono dotate di stabilizzazione ottica per foto più nitide e video generalmente stabili. La fotocamera ultrawide è chiaramente di qualità inferiore e probabilmente non verrà utilizzata molto se possiedi questo telefono. Anche l'elaborazione delle foto da parte dell'intelligenza artificiale è piuttosto pesante. Quando scatto una foto, di solito ottengo un'immagine piuttosto sfocata inizialmente, che viene poi trasformata in un'immagine molto più nitida dopo pochi secondi. A volte, riempirà i colori o i piccoli dettagli in modo errato. Tuttavia, nel complesso, il Oppo Find N5 scatta buone foto e video, ma presenta alcune limitazioni.

In conclusione, guardando la qualità del display, la facilità di apertura del dispositivo e il peso ridotto e la distribuzione equilibrata del peso, il Oppo Find N5 è un telefono pieghevole di alto livello. Il dispositivo è ottimo se stai guardando principalmente i contenuti dei social media (verticali) o ti piace leggere e navigare sul web, in quanto sfrutterà al massimo lo spazio sullo schermo disponibile sul display interno. In particolare, non ci sono urti o ammaccature visibili nel display interno dove lo schermo si piega. Il suo display esterno è buono quanto quello interno, il che significa che non ci sono compromessi per l'esperienza del telefono quando si tiene il telefono piegato. Insieme alle fotocamere fantastiche ma non perfette, il Find N5 è un telefono che mi sarebbe piaciuto continuare a usare come telefono quotidiano. E anche se si dice che i pieghevoli più sottili usciranno presto, il Oppo Find N5 rimarrà un dispositivo a tutto tondo che offre un'esperienza di visualizzazione superba. I maggiori svantaggi sono che il dispositivo non è disponibile ufficialmente in Europa e, dove è disponibile, è piuttosto costoso a 1500 euro o più.