Ora puoi scaricare e giocare a Disney Illusion Island gratuitamente fino al 17 dicembre se hai Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online sta ricevendo una grande spinta di marketing nelle ultime settimane, mentre cerca di rafforzare la sua base di abbonati in questa stagione natalizia e di rafforzare le vendite di Nintendo Switch 2, oltre a iniziare a colmare le casse del grande vuoto finanziario lasciato dall'aumento dei costi di produzione dei componenti.

Il servizio in abbonamento di Nintendo, che offre, oltre al gioco online, accesso gratuito a contenuti a pagamento e una collezione crescente di giochi retrò dalle sue console classiche, tra cui Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES, Nintendo 64 e Gamecube, anche se questi ultimi due e solo GBA come parte dell'abbonamento aggiuntivo Expansion Pack. In ogni caso, se sei un nostalgico di Nintendo, il servizio è interessante, soprattutto perché puoi anche accedere gratuitamente alle loro colonne sonore tramite Nintendo Music.

Oggi Nintendo vuole rendere più visibile il suo servizio di giochi di esempio permettendo agli abbonati di scaricare Disney Illusion Island, il metroidvania/platform con Topolino, Paperino, Pippo e Minnie Mouse mentre esplorano la misteriosa Isola Monoth, uscita nel 2023, gratuitamente. Da oggi fino al 17 dicembre puoi scaricarlo e giocare integralmente senza costi aggiuntivi. Peccato che non possiate tenerlo per sempre, ma vi sfidiamo a completarlo in meno di sette giorni - siete pronti alla sfida?