Outriders 2 segnalato come uno dei progetti cancellati di People Can Fly

Sembrava che Outriders fosse in realtà un grande successo per lo sviluppatore People Can Fly, tanto che dopo il suo arrivo, sono iniziati rapidamente i lavori per espandere l'universo con DLC e anche un sequel. Tuttavia, gli ultimi anni non sono stati gentili con lo sviluppatore polacco, che è stato costretto a licenziare i dipendenti e a cancellare i titoli in arrivo e in produzione, uno dei quali sarebbe stato il seguito di Outriders.

Secondo Insider Gaming, che conferma le informazioni condivise da TheThumbWars, si dice che Outriders 2 sia stata una delle recenti vittime della cancellazione, in quanto era il progetto noto come Gemini.

Il rapporto sostiene che il gioco era ancora nella sua fase di motion capture all'inizio di quest'anno e non era in alcuna forma per essere condiviso con il pubblico. Tuttavia, i giochi richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi questa non è una grande sorpresa, ma ciò che è più confuso è il motivo per cui questa IP ormai consolidata ha finito per essere chiusa. C'è un riferimento alla disconnessione tra lo sviluppatore e il suo partner di pubblicazione Outriders, Square Enix.

Ciò si allinea in qualche modo con il fatto che lo sviluppatore polacco ha licenziato dipendenti e ha inscatolato Gemini il mese scorso, insieme a una dichiarazione che recitava: "[A People Can Fly non è stata presentata una] bozza del successivo contenuto dell'Accordo di pubblicazione che copre i termini e le condizioni di ulteriori pietre miliari del progetto Gemini e la mancanza di comunicazione da parte dell'editore in merito alla sua volontà di continuare o terminare il Gemini progetto".

Questa decisione segue anche i licenziamenti di dicembre, che hanno visto oltre 100 dipendenti perdere il lavoro.