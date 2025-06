Lo sviluppatore di Outriders sospende due progetti in produzione e licenzia il personale

HQ

People Can Fly, lo sviluppatore dietro Outriders, ha rivelato che il suo futuro sarà molto diverso da quello che ci aspettavamo. In una dichiarazione condivisa dal CEO Sebastian Wojiechowski, è stato rivelato che due dei suoi progetti in fase di sviluppo sono stati sospesi e che ciò significherà una riduzione della forza lavoro dello sviluppatore: ovvero licenziamenti.

I due progetti che vengono messi in pausa sono Gemini e Bifrost. Per quanto riguarda le ragioni della loro cancellazione, ci viene detto che i problemi di Gemini nascono da complicazioni con il suo editore. People Can Fly non è stata presentata una "bozza del successivo contenuto del Contratto di Pubblicazione che copra i termini e le condizioni di ulteriori pietre miliari del progetto Gemini e la mancanza di comunicazione da parte dell'Editore in merito alla sua volontà di continuare o terminare il progetto Gemini".

Guardando Bifrost, ci viene detto: "Il Progetto Bifrost è stato sospeso a causa di quanto sopra e dell'analisi del flusso di cassa del Gruppo, che ha mostrato una mancanza di prospettive per garantire le risorse organizzative e i fondi necessari per continuare la produzione e il rilascio di questo progetto".

Ancora una volta, questa sospensione di due progetti significa che People Can Fly è stato costretto a ristrutturare e ridimensionare il suo team, con il numero esatto di sviluppatori interessati mai specificato direttamente.

Wojiechowski conclude con: "Desideriamo esprimere il nostro più profondo rammarico e tristezza per come si sono svolti questi eventi e la nostra sincera gratitudine per il contributo di tutti fino a questo punto".

Tutto questo arriva dopo che una recente serie di licenziamenti ha scosso lo sviluppatore alla fine del 2024 e dopo che la società ha anche eliminato un progetto diverso all'inizio dello scorso anno.