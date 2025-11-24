Palworld riceverà un aggiornamento sostanziale a dicembre e uscirà dall'Early Access nel 2026

HQ

Mentre lo sviluppatore Pocket Pair e Nintendo continuano a litigare su possibili violazioni di brevetti che coinvolgono Palworld, il gioco continua ad espandersi con aggiornamenti piuttosto sostanziali. Ora è stato confermato tramite Threads che, giusto in tempo per Natale del 17 dicembre, possiamo aspettarci con piacere Home Sweet Home.

Questo include una collaborazione con il gioco Ultrakill su nuove skin, oltre a nuove opzioni di costruzione della base dove potrai abbinare meglio i colori. Possiamo anche vedere un bel trailer, che contiene una sorpresa in più. È stato ovvero che il gioco uscirà dall'Early Access e sarà rilasciato come Versione 1.0 nel 2026.

Scopri le nuove funzionalità qui sotto.