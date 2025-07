Parlando di escape room, successi passati e Unsound Love con John Tinning di Professional Villains

All'inizio di quest'estate, il gioco horror sviluppato in Danimarca Unsound Love è stato "svelato", anche se forse non è proprio la parola giusta. La pagina Steam del gioco è rivelatrice come una suora.

"Unsound Love è un gioco horror open-world in cui devi capire tutto da solo. Non ci è permesso dire nient'altro", si legge nella descrizione.

Naturalmente, non potevamo accontentarci di così poco, quindi abbiamo chiamato John Tinning, metà del piccolo duo di sviluppatori Professional Villains con sede ad Aarhus. Ci ha detto che le informazioni limitate non sono necessariamente solo un tentativo di suscitare curiosità.

"Il concetto è che devi capire tutto da solo, e intendiamo tutto. Senza svelare troppo, non ti verrà detto come controllare il gioco, per esempio".

Non è che il gioco precedente dello sviluppatore fosse particolarmente esplicito. Security: The Horrible Nights dal 2024 ha continuato una tradizione danese ormai orgogliosa di giochi d'atmosfera ma estremamente prolissi. Qui giochi nei panni di una guardia di sicurezza in turno di notte in un ospedale infestato da mostri. Sebbene il gioco contenga più urla che parole vere e proprie, è comunque riuscito a vincere il premio per la migliore narrazione ai Danish Game Awards 2025.

Unsound Love Sembra continuare la stessa tradizione, poiché gli eventi violenti e le azioni macabre guidano la storia piuttosto che chiacchiere senza fine. Qual è la premessa questa volta? Ancora una volta, il sito Steam non lo svela di certo:

"Si nasce in un nuovo mondo attraverso il sedile posteriore di un'auto distrutta. Fuggi".

Non si sa se questo sia intenzionale o meno, ma John Tinning rivela che la storia delle origini del gioco è in realtà abbastanza simile a quella che si vive nel gioco. Unsound Love ha avuto origine da un progetto che ha finito per andare fuori dai binari.

"Non è un segreto che abbiamo avuto un gioco per il quale non abbiamo ricevuto finanziamenti. Uno dei personaggi che appare in Security: The Horrible Nights, uno dei mostri che incontri, tecnicamente ha recitato in quel gioco. Unsound Love è un'evoluzione di quel progetto, ma ci concentriamo meno sul combattimento e più sulla roba strana."

Sebbene sia nato da un progetto non realizzato, Unsound Love si rifà anche a molti altri progetti dello sviluppatore, rivela John Tinning. Troviamo un po' dell'umorismo di Security: The Horrible Nights e del genereAnglerfish che sfida il genere, e in termini di umore tende verso l'inquietante e macabro The ER: Patient Typhon.

Tuttavia, il parallelo più importante può essere tracciato con un'epoca precedente a Professional Villians all'altezza della prima parte del suo nome. All'epoca gli sviluppatori pubblicavano giochi non commerciali su itch.io, e uno di questi era Hunting Huber, un piccolo gioco open world sperimentale con riferimenti al medium di gioco Easy Allies. Grazie a questo progetto, hanno ricevuto una prima ma dura lezione sulle sfide della progettazione di giochi con una struttura aperta.

Uno degli aspetti più importanti della creazione di un mondo aperto vibrante è che dovresti essere in grado di perdere molto e arrivare comunque a destinazione.

Nel gioco, inizialmente ti viene chiesto di seguire un percorso fino a una casa. Una volta raggiunta la casa, il gioco inizia davvero. Il problema era che molti giocatori non sono mai arrivati così lontano, spiega John Tinning. Hanno immediatamente imboccato il sentiero, si sono imbattuti in alcuni cespugli e poi hanno trascorso il loro tempo nel mondo di gioco ancora dormiente, senza obiettivo o direzione.

"Hanno corso per quindici, venti minuti, e poi hanno dimenticato quello che gli era stato detto. Questo è quello che è successo quando ho giocato a Fallout 3. Sono uscito dal bunker e la prima cosa che ho fatto è stata correre nella direzione opposta a quella che dovevi fare. In Unsound Love, vogliamo liberare il giocatore e permettergli di capire le cose da solo. Ma il gioco deve essere costruito in modo che possa essere capito indipendentemente dalla direzione in cui corri".

Tuttavia, il mondo aperto rappresenta una sfida non solo nel design, ma anche in termini di risorse per lo sviluppo.

"Una delle cose più importanti nella creazione di un mondo aperto vivente è che dovresti essere in grado di perdere molto e raggiungere comunque il tuo obiettivo. Questo non è il caso di un gioco lineare, in cui devi sperimentare tutto. Idealmente dovrebbero esserci tre volte più contenuti di quelli di cui hai effettivamente bisogno in un gioco open-world".

John Tinning afferma che sono stati ispirati dalle Escape Room, in cui si ha un ambiente aperto che si può esplorare relativamente liberamente e in cui la storia emerge lentamente attraverso la risoluzione di enigmi. Tuttavia, la maggior parte delle Escape Room sono ancora lineari, poiché gli enigmi devono essere risolti in un certo ordine affinché la storia sia coerente.

Per consentire una maggiore libertà ai giocatori, Profesional Villians sta quindi lavorando per avere più soluzioni possibili ai problemi del gioco. Non ci dovrebbe essere un solo modo per andare avanti. O per dirla in un altro modo. Quando il giocatore deve capire tutto da solo, aiuta avere più di una soluzione giusta.

Dopo aver parlato con John Tinning, capiamo perché i Villiani professionisti sono stati così criptici nella loro presentazione di Unsound Love. È semplicemente nel DNA del progetto che il giocatore non dovrebbe essere controllato troppo. Ma naturalmente, c'è un altro motivo più semplice per cui la pagina Steam del gioco non è ancora piena di lunghe descrizioni testuali e punti elenco. Unsound Love è ancora in fase di sviluppo iniziale e molte cose possono ancora cambiare.

Se questo articolo ti ha incuriosito su Unsound Love, non devi aspettare molto. Martedì, il canale YouTube Alpha Beta Gamer rivelerà il trailer del gioco e, naturalmente, daremo seguito a eventuali nuove rivelazioni su Gamereactor.