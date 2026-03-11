Peter Moore dice di essere stato coinvolto quando "sono iniziate le guerre delle console"

HQ

Quando sono iniziate le prime guerre delle console? Non c'è una risposta definitiva a questa domanda, ma è ragionevole supporre che sia successo più o meno nello stesso periodo in cui c'erano più console tra cui scegliere, con alcuni giocatori che hanno fatto di sforzi irragionevoli per far scegliere le persone nel formato in cui avevano investito. Da allora, è diventato quasi come tifare per una squadra di calcio, anche se la differenza tra PlayStation 5 e Xbox Series X è molto limitata in termini di prestazioni, prezzo e scelta di giochi.

Detto ciò, l'ex capo di Sega e Xbox Peter Moore ora commenta la questione in un'intervista con The Game Business, e crede di essere stato uno dei contributi maggiormente al tono spesso piuttosto acceso tra i giocatori. Menziona specificamente il suo periodo in Sega, un'azienda che spesso gestiva campagne duriche contro i concorrenti (chi può dimenticare "Sega fa quello che Nintendon't" durante l'era dei 16 bit, per esempio). Quando Sony ebbe problemi a consegnare le unità PlayStation 2, Sega tornò a farci da parte e fu Moore a tirare le fila (trascritto da Windows Central):

"Era nerd, vero? Era [Bill Gates]! Era [Steve Ballmer]! Se hai visto il video, era 'Sviluppatori! Sviluppatori!' Questo è il centro nerd lì, e mi trasferisco lì e pranzo con Steve Ballmer, e lui dice: 'Non abbiamo persone come te'. Mi aveva visto sul palco per la Sega mentre lanciava pugni; Mi piaceva essere uno sfidante dei brand e infliggere a Sony ogni tipo di insulto, insulto irriverente. Uno dei miei migliori spot cartacei era un ragazzino rosso e rosso che faceva così [gesto provocatorio], e 'Sega augura il meglio a Sony per le carenze di hardware.' Voglio dire, ci stavamo solo prendendo in giro a vicenda tutto il tempo. È così che sono iniziate le guerre delle console."

Moore dice anche che voleva trasformare Xbox in qualcosa che non ricordasse Microsoft, Windows, la suite Office e così via. Bill Gates lo capì e approvò la decisione, il che portò Xbox a stare in piedi da sola:

"In un incontro chiave con Bill ho detto: 'Guarda, vedrai il packaging della Xbox 360. Non vedrai Microsoft da nessuna parte nei paraggi. Creeremo un marchio che sia Xbox. Ora, la gente saprà che è di proprietà di Microsoft, ma dobbiamo separarci da Excel, PowerPoint, Windows, NT Server — deve essere diverso. E Bill, a suo merito, ha detto 'Assolutamente.'... Così abbiamo creato un marchio Xbox, molto gli è successo negli anni successivi, ma oggi è uno dei primi 100 marchi al mondo. E sono molto orgoglioso che la nostra squadra sia riuscita a farlo in quei primi giorni."

Nel 2007, Peter Moore ha lasciato Xbox e da allora ha tentato tutto, dal ruolo di capo di EA Sports al Liverpool Soccer Club. Ma non ha mai abbandonato completamente Xbox e gli piace parlare di quando ha partecipato alla creazione di Xbox 360 e a eventi tributo e altre occasioni simili. Ci aspettiamo di vederlo di più quando Xbox compirà 25 anni più avanti questo autunno.