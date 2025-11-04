Pillars of Eternity per ottenere la modalità preferita dai fan in beta domani

HQ

Come abbiamo visto con titoli del calibro di Clair Obscur: Expedition 33 e Baldur's Gate III, il combattimento a turni è tornato in grande stile e Obsidian sta lavorando da tempo per aggiungere una modalità a turni all'originale Pillars of Eternity. Rielaborare il gioco di ruolo del 2015 per adattarlo alla modalità, questa è stata una bella impresa, ma molto presto sarai in grado di verificarlo di persona in una beta pubblica per Pillars of Eternity.

Delineata in un post sul blog di Obsidian, la modalità a turni per Pillars of Eternity verrà rilasciata tramite una beta il 5 novembre. Sarà disponibile per i giocatori su Steam e Xbox PC, con un approccio in qualche modo familiare alla modalità a turni che si trova in Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Tranne per il fatto che ci sono alcuni miglioramenti chiave, come i turni illimitati che sono influenzati dalla velocità di un personaggio, azioni libere più intelligenti, ritmo più veloce e una certa flessibilità per passare dalla modalità in tempo reale a quella a turni nelle opzioni.

Dai un'occhiata ad alcune delle funzionalità della modalità a turni nel trailer qui sotto: