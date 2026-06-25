PlayStation cambia il suo marketing Grand Theft Auto VI perché il gioco non è fornito con un disco

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Rockstar ha finalmente rivelato tutto ieri (beh, a parte il gameplay vero e proprio). Ci hanno informato del prezzo, delle edizioni e dei formati in cui avremmo giocato Grand Theft Auto VI. Anche se ci sono molte ragioni per l'entusiasmo, alcuni giocatori sono anche piuttosto contrariati, e sembra che molte delle critiche al gioco derivino dalla mancanza di disco incluso nelle versioni fisiche.

Come ha notato Reforge Gaming su Twitter/X, il primo post marketing di PlayStation con Grand Theft Auto VI ha avuto bisogno di una sostituzione quasi immediata. L'immagine non mostrava solo il vecchio logo del gioco, ma aveva anche una PS5 con un lettore disco. Questo è in gran parte inutile, considerando che qualunque cosa tu acquisti in GTA VI, installerai e giocherai in digitale.

Il Grand Theft Auto VI solo digitale ha fatto venire la pelle su alcune persone, soprattutto perché potrebbe creare un precedente per il futuro dei giochi. Quando acquisti e possiedi un disco, il gioco è tuo in un modo che non lo è se hai accesso solo a una licenza digitale. Poiché Grand Theft Auto VI è destinato a essere il lancio più grande che abbiamo mai visto, questo potrebbe non avere importanza in termini di vendite, ma è qualcosa che ha già allontanato alcuni.