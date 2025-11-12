HQ

Anche se ritiene che i suoi romanzi d'amore scadenti siano spazzatura senz'anima, la cinica autrice Carol Sturka è ragionevolmente soddisfatta della sua vita. Finché ha la sua amata manager Helen e una bottiglia di whisky al suo fianco, non c'è nulla al mondo che Carol non possa affrontare. Quando il mondo finisce improvvisamente, tuttavia, tutto il suo mondo cade a pezzi, e quando viene stabilito un nuovo ordine mondiale, non solo diventa una delle poche persone rimaste sulla terra, ma è anche coinvolta in una coscienza collettiva telepatica in cui il suo umore scontroso può determinare il futuro di tutta l'umanità.

Ciò che è accaduto al mondo viene spiegato molto rapidamente attraverso alcune scene espositive, ma non è particolarmente importante sapere perché esattamente l'apocalisse sta accadendo nella strana nuova commedia di fantascienza di Vince Gilligan. Piuttosto, si tratta di come qualcuno può affrontare mentalmente il fatto che il proprio individualismo è minacciato. È Ai confini della realtà che incontra l'orrore comunista di Space Attack, ma qui è molto più acido, divertente e tagliente. Le radici di Gilligan in X-Files sono evidenti nella semplice semplicità dello show, che ricorda i recenti spettacoli stimolanti di Damon Lindelof. È spoglio eppure allegro nella sua malinconia. È facile mettersi nei panni di Carol mentre cerca invano di aggrapparsi a quel poco che resta dell'identità e dell'intelligenza dell'umanità mentre il mondo brucia.

"Ciao Carol! Vorresti un caffè per accompagnare la tua angoscia esistenziale quotidiana?"

A differenza di Breaking Bad e Better Call Saul, questo protagonista non entra mai nel ruolo dell'antieroe, in modo rinfrescante. La star di Better Call Saul, Rhea Seehorn, dà forma a un personaggio disilluso che normalmente ti abbatterebbe con la sua visione del mondo offuscata, ma in questo nuovo contesto apocalittico diventa il canto del cigno alcolizzato dell'umanità. Seehorn crea una figura stranamente tragica con evidenti difetti, strati e obiettivi. Lei vuole fare qualcosa al riguardo, ma cosa puoi anche solo pensare di fare quando la fine del gioco è già decisa? Sarebbe così terribile capitolare ai suoi schiavisti disgustosamente empatici e ben intenzionati che vogliono solo servirle tutto l'amore e il privilegio del mondo? Puoi vedere il conflitto negli occhi pieni di lacrime di Seehorn mentre oscilla costantemente dall'esplodere alla commiserazione. Prestazioni brillanti!

Finora Apple TV ha rilasciato solo un paio di episodi, ma mi piace molto quello che vedo. È abbastanza bizzarro da farmi fluttuare in pensieri speculativi su "cosa succederà dopo", ma anche abbastanza concreto da tenere i piedi per terra come spettatore. Pluribus è finora imprevedibile, originale e inquietantemente divertente nella sua distopia su piccola scala. Continuerò a seguire questa commedia di fantascienza con grande piacere. E se la fine del mondo, tossicamente positiva, non fosse poi così brutta?