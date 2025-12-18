Pluribus star conferma che la stanza degli sceneggiatori della seconda stagione è iniziata

HQ

Essendo già diventato lo show TV più visto su Apple TV, si può dire con certezza che il Pluribus di Vince Gilligan è stato un vero successo per la piattaforma. Con Rhea Seehorn nel ruolo dell'autrice misantropa Carol che deve salvare il mondo da un'apocalisse di gentilezza, Pluribus ha fatto desiderare i fan di ogni nuovo episodio, e presto ci aspetteremo una seconda stagione.

Parlando con Variety, Rhea Seehorn ha rivelato che la sala degli sceneggiatori per la seconda stagione di Pluribus è già iniziata. Non ha dato dettagli da condividere, ma ha detto che il finale ci sorprenderà perché accadono "cose molto importanti".

Seehorn ha anche detto di voler vedere la serie in onda per 10 stagioni, ma sembra che Gilligan abbia in mente un finale chiaro. Dovremo vedere per quanto tempo Pluribus potrà andare avanti, perché sembra sempre che le probabilità siano troppo contro Carol per essere superate.

La nostra recensione della prima stagione Pluribus è disponibile qui.