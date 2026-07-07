Pocketpair rivela esattamente quando verrà lanciato l'aggiornamento 1.0 di Palworld

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Più avanti questa settimana, arriverà il tanto atteso aggiornamento 1.0 per Palworld , portando una serie di nuovi contenuti ed evolvendo il gioco allo stato 'completato' dopo averlo visto funzionare come progetto di Early Access/Game Preview per diversi anni.

Sebbene sappiamo che la versione 1.0 debutterà il 10 luglio, lo sviluppatore Pocketpair ha ora confermato l'orario esatto di arrivo di questo aggiornamento, e la buona notizia per i fan europei è che potrete vedere i cambiamenti al risveglio venerdì mattina.

L'aggiornamento 1.0 dovrebbe essere pubblicato alle 12:30 PM JST, che equivale alle 4:30 AM BST/5:30 AM CEST, tutto il 10 luglio.

Oltre a questo, Pocketpair ha incoraggiato i fan a ricominciare il gioco da capo quando arriverà l'aggiornamento 1.0, anche se "non devi farlo se davvero non vuoi." Quindi, detto questo, come pensi di affrontare il lancio della 1.0 di Palworld entro la fine di questa settimana?