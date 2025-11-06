Pokémon Legends: Z-A - Quattro aspetti positivi e negativi da cui il futuro dei Pokémon può imparare

HQ

Pokémon Legends: Z-A è un gioco strano per me perché è chiaramente un titolo mediocre nella migliore delle ipotesi, ma non ne ho mai abbastanza. Quando si va in giro Lumiose City e si vede l'architettura ripetitiva e la mancanza di cose significative da fare, abbinate a una narrazione di cui è difficile innamorarsi a causa della ridicola mancanza di dialoghi doppiati, tutto si unisce per un'esperienza sicura, prevedibile e poco stimolante. Ma ancora una volta, Pokémon ha questo fascino, un fascino che, anche se so che questo gioco non è all'altezza degli standard che dovremmo aspettarci da un marchio così grande, non riesco a smettere.

Quindi, dato che ci sono chiaramente pro e contro nel gioco di quest'anno, altrimenti non avrebbe quell'attrazione, scegliamo quattro cose che Pokémon Legends: Z-A ha fatto bene e dovrebbero essere utilizzate nel futuro della serie e quattro cose che devono essere lasciate indietro.

Vincitore: Combattere è più bello di quanto non sia mai stato

La parte migliore di Pokémon Legends: Z-A è il sistema di combattimento. In realtà c'è molto su questo fronte che funziona davvero bene e significa un'ottima direzione per il futuro del franchise, forse sorprendentemente dato che Legends Arceus non era affatto il miglior gioco di combattimento. Game Freak hanno chiaramente messo in ordine i loro affari e si sono resi conto che l'altro pilastro principale del gioco Pokémon (oltre a catturare mostri tascabili) è la lotta e si vede in questo seguito, poiché l'azione è più veloce, più gratificante, più facile da accedere attraverso il Z-A Royale Battle Zones, e grazie ai Mega Evolution conflitti, offre alcuni incontri davvero memorabili che assomigliano in qualche modo agli scenari Gigantamax di Sword/Shield e Tera Raids da Scarlet/Violet. Anche se le piccole cose possono essere modificate, questo sistema di lotta dovrebbe essere almeno la base dei futuri giochi Pokémon, poiché francamente le lotte non sono mai state così gratificanti.

Perdente: il saccheggio è troppo esagerato

Un tempo raccogliere oggetti in una regione Pokémon era un affare piuttosto eccitante. Ai tempi degli sprite, si faceva di tutto per afferrare un Poké Ball per vedere cosa conteneva, ma il passaggio al formato in terza persona a livello più aperto ha reso il saccheggio così comune e facile che dopo poche ore di gioco il tuo zaino sarà pieno zeppo di oggetti e oggetti di valore. Il punto è che è diventato troppo. Deve essere ridotto o ottimizzato in modo tale che ci sia meno spazzatura in giro per il mondo e più cose significative da saccheggiare. In questo gioco si è raggiunto il punto in cui non si sente attivamente il bisogno di afferrare ogni Poké Ball che si passa davanti perché qualunque cosa possa contenere non è in realtà così unica. Abbassa i toni, rendilo di nuovo più gratificante.

Vincitore: il movimento sta andando nella giusta direzione

Mi piace cavalcare i Pokémon come strumento per l'attraversamento, ma non si può negare che in Scarlet/Violet sia diventato un po' abusato con Koraidon o Miraidon in grado di fare tutto. Per quanto Legends: Z-A sia più rigido nella sua esplorazione, il movimento è migliore grazie alla capacità di arrampicarsi su determinati oggetti, saltare tra gli edifici, planare oltre gli spazi vuoti e persino accovacciarsi tra i cespugli per avvicinarsi di soppiatto ai Pokémon selvatici. C'è molto che può essere fatto per migliorare e portare questo al livello successivo, ma come base, per quanto riguarda il movimento umano, Legends: Z-A sta andando nella giusta direzione.

Perdente: il design del mondo è un enorme peccato

Pokémon ha lottato per anni per creare mondi dinamici e visivamente piacevoli, specialmente nell'era dei livelli aperti e della terza persona, ma Legends: Z-A è forse il peggiore di tutti. Lumiose City è noioso e piuttosto unidimensionale, con poco di interessante che valga la pena esplorare o visitare. Sono finiti i giorni in cui si provava il brivido di scalare una montagna tortuosa e confusa per raggiungere il segreto in cima, sono finiti i viaggi sotto le onde alla ricerca di tesori sommersi, e allo stesso modo sono finiti i meravigliosi viaggi in foreste ombrose e oscure per essere attaccati da creature selvagge. Girovagare Lumiose City è come emozionarsi per un'escursione nel centro di Londra. Ci sono cose da fare, non fraintendetemi, ma non è ciò che rende grandi i Pokémon, e l'architettura ripetuta all'infinito non fa nulla per aiutare...

Vincitore: il layout e la struttura del Pokédex sono molto più facili da vedere

Adoro quando i giochi Pokémon si prendono qualche rischio e cambiano il modo in cui sono strutturati i Pokédex, mostrandoli in modi più insoliti e creativi. Per quanto sia divertente, il Pokédex è spesso un po' un incubo da sfogliare, poiché quando hai 400 voci che possono essere spostate solo su una singola pianura orizzontale, significa che arrivare al #321, ad esempio, può essere una seccatura. Ecco perché apprezzo il Pokédex in Legends: Z-A perché è strutturato in un senso più strutturato che facilita la navigazione e allo stesso modo la ricerca di informazioni è più intuitiva. Hai bisogno di sapere quale Pokémon ti manca? Basta aprirlo ed è molto evidente fin dall'inizio, cosa che non è sempre stata così in passato. Oh, e le meccaniche di cattura sono ancora buone come Legends Arceus tranne che senza la necessità di catturare 40 Starlys ora per completare una voce...

Perdente: il Pokédex più piccolo toglie un po' di divertimento

Per quanto io pensi che il layout del Pokédex sia un punto di forza, avere poco più di 250 Pokémon è troppo poco. Ci sono oltre 1.000 Pokémon nel Pokédex completo, quindi avere solo una frazione di questi disponibili nel gioco sembra una scappatoia. In passato si poteva ancora andare a caccia di creature dopo 30-40 ore, ma in Legends: Z-A, sono più solo i Pokémon cromatici che occuperanno il tuo tempo. Per la maggior parte dei giocatori che non hanno la pazienza per questa caccia, le tipiche 150 creature che mancano in questo gioco sono molto, molto evidenti.

Vincitore: Z-A Royale è un solido sostituto delle palestre e della Lega Pokémon

Sono un tradizionalista, quindi mi mancheranno sempre i giorni in cui mi spostavo tra le varie città e raccoglievo badge in palestra per ottenere l'accesso al Pokémon League per avere l'opportunità di affrontare il Elite Four e il campione. Questo è ciò con cui sono cresciuto e quella ricerca della grandezza permea ancora ciò che amo dei giochi Pokémon. Ma detto questo, come ho detto nel punto di battaglia sopra, il Z-A Royale è un fantastico sostituto e mi dà quasi tutto ciò che voglio da un'esperienza competitiva. Ci sono tonnellate di allenatori da affrontare, sfide aggiuntive per motivarmi, utili opportunità di guadagno monetario e un sistema di classificazione attraverso il quale voglio progredire. Avrei voluto che fosse meno collegato alla narrazione e forse avesse qualche livello in più, ma ammetto che sono anche felice che non sia necessario passare attraverso tutti i 26 gradi Z-A, perché ci sarebbe voluta un'eternità.

Perdente: l'approccio alla narrazione deve tornare al tavolo da disegno

Apprezzo il fatto che Game Freak stia cercando di offrire una narrazione migliore per i giochi Pokémon e questo si vede in Legends: Z-A, ma se ci sarà un piano irremovibile per non includere dialoghi doppiati, allora le lunghe scene loquaci devono andare a favore di qualcos'altro. Francamente, non è affatto interessante vedere personaggi emotivamente carenti sorridere o aggrottare le sopracciglia mentre una casella di testo fornisce le informazioni necessarie mentre la musica generica suona sopra la testa per rompere il silenzio assordante. Ha funzionato nei giochi sprite, ce ne siamo occupati per molti dei progetti dell'era moderna, ma ora ha raggiunto un punto in cui qualcosa deve cambiare. Preferirei sinceramente avere un pulsante per saltare tutti i dialoghi e i ritmi della storia piuttosto che sedermi attraverso quelli offerti in questo gioco, sono semplicemente così poco interessanti.

