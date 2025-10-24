Pokémon non ha un problema tecnico, ha un problema di ritmo

HQ

Inizierò questo articolo con una confessione. Sono un ipocrita. Dirò alle persone di evitare di preordinare, di smettere di premiare gli sviluppatori che non ti danno altro che più o meno lo stesso e di comprare felicemente un nuovo gioco Pokémon quando arriva. Per quanto possa dire a me stesso di essere consapevole di me stesso e che quindi sono libero da critiche, in fondo sono un semplice maiale che ama lo slop. Sono venuto a patti con questo, ma posso ancora dare un'occhiata al franchise che mi ha fatto appassionare ai giochi e dire che può fare di meglio.

Ci sentiamo tutti così, giusto? In fondo, da qualche parte. Anche se amiamo i giochi così come sono, c'è la sensazione che permea il franchise e i suoi fan che il vecchio entusiasmo non sia ancora arrivato. Il gameplay è ancora avvincente, ogni generazione è dotata di alcuni design di fuoco, eppure eccoci qui. Non sono la prima persona a sottolinearlo e non mi aspetto di essere l'ultima, ma mentre molti sottolineano la mancanza di grafica e i problemi tecnici dei giochi Pokémon dell'era Switch e vedono i più grandi difetti della serie, penso che dobbiamo guardare oltre il livello superficiale e trovare la radice di questo problema.

Sì, una grafica e prestazioni migliori sarebbero belle, ma come abbiamo visto nel corso della storia dei videogiochi, la grafica è davvero solo una ciliegina sulla torta di una torta molto complicata. I Pokémon hanno trascorso la maggior parte della loro storia senza modelli 3D e hanno iniziato senza colore, addirittura. Vedere un Charizard con un luccichio HD come uno di quei post virali di Facebook che mostrano Pokémon "realistici" non migliorerà questi giochi. Semplicemente non lo è. Il motivo per cui i fan guardano ai problemi tecnici e li incolpano per i guai della serie è perché sono la cosa più facile da individuare. Inoltre, con una formula di gioco vincente come quella dei Pokémon, non si può criticare molto altro.

Tranne per il fatto che i giochi nell'era Switch hanno tutti inseguito la cosa sbagliata, portando a problemi di ritmo che ti fanno sentire meno come se fossi nel viaggio di un allenatore e più come se stessi macinando un MMO, ma invece di affrontare i boss dei raid stai picchiando i goblin di livello 1. Non si tratta di una difficoltà difficile, dato che non ho avuto problemi con un gioco Pokémon da quando la mia età era a una cifra (ooh, prendimi), ma anche quando sapevo che avrei vinto una lotta, mi sentivo comunque come se stessi lavorando verso una conclusione naturale e che il mio viaggio fosse stato un piacere da continuare.

Non posso dire lo stesso dal momento che la serie si è aperta nel suo mondo di gioco. Entrambe le versioni principali della Gen 8 e della 9 hanno avuto introduzioni solide, finali solidi e un pasticcio assoluto nel mezzo. Pokémon è in ritardo di circa un decennio rispetto alla tendenza open world, e mentre a tutti noi piace ancora fingere che ogni gioco dovrebbe essere open world a causa della libertà del giocatore, circa cinque franchise offrono davvero un'esperienza superiore grazie a un mondo aperto, e Pokémon non è uno di questi. La possibilità di mettere insieme una squadra, superare i livelli con facilità trovando un Pokémon o un'area troppo livellata e ottenere vittorie prima di sbattere attraverso le palestre principali. "Ma non è così che dovresti giocare". Va bene? Ma è quasi impossibile nell'esperienza open world non finire per essere enormemente sopraffatti.

Non aiuta il fatto che le storie non abbiano avuto molto peso dai tempi di Bianco e nero. Alcuni sono stati divertenti e la rivalità in Gen 9 è stata particolarmente divertente, ma ancora una volta a causa dell'inizio lento, della parte centrale rapidamente veloce e della fine senza significato, è difficile avere una conclusione da mangiarsi le unghie per i tuoi combattimenti finali quando hai fatto oscillare il primo Michael Jordan nella tua tasca posteriore da Route 2. I giochi si muovono semplicemente troppo velocemente ora, con il mondo aperto che sembra più un riempimento di qualsiasi costruzione di ponti casuali. Il fatto che l'imbottitura ti consenta di ottenere XP gratuiti rende l'esperienza di combattimento e allenamento molto più leggera.

Tuttavia, i mondi aperti probabilmente non andranno da nessuna parte, quindi come risolviamo il problema del ritmo dei Pokémon? Beh, rimuovere la quota di XP, dividerla solo tra due Pokémon o renderla uno strumento a fine partita funzionerebbe, ma ciò aumenterebbe effettivamente la difficoltà, qualcosa che i Pokémon non faranno a questo punto. Invece, suggerirei di porre un limite più rigido all'esplorazione. Sento i fischi e non mi interessano. Una struttura più lineare, con Pokémon diversi in aree diverse, aggiungerà quell'eccitazione e darà alla storia atti più chiari. Potrei essere solo, ma non voglio decidere in quale ordine affrontare le palestre. Non voglio che gli sviluppatori non si preoccupino di inventare un percorso d'oro e che ci abbiano chiesto di definire la nostra creazione di un'avventura per lo più dimenticabile.

Sistemare il ritmo, riportare l'eccitazione di nuovi orizzonti e nuovi Pokémon da catturare che non puoi semplicemente andare a trovare se sei disposto a cavalcare un leggendario gratuito abbastanza a lungo, queste sono le cose che riporteranno i Pokémon per me. La grafica, le prestazioni tecniche, stanno solo dipingendo sulle crepe. Ci sono forse quattro persone sul pianeta che si astengono dal giocare a Pokémon solo perché non gira a 120 fps. Le persone desiderano ardentemente i giochi Pokémon che avevano da bambini e, anche se quella magia potrebbe non tornare mai più, Game Freak potrebbe aiutare dimostrando di avere ancora la stessa passione per i dettagli e l'avventura di vent'anni fa.