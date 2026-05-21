Porta un boomer shooter in movimento con Warhammer 40,000: Boltgun Boom

Sebbene ci siano molti giochi Warhammer popolari, uno che forse ha debuttato come una sorpresa è stato Warhammer 40.000: Boltgun, al lancio del progetto, ha rapidamente trovato l'adorazione del pubblico boomer shooter, è diventato un successo e ha presto portato al via libera per un sequel dedicato. Ma questo non è tutto il Boltgun che è previsto per il futuro, dato che durante lo Skulls Festival ci è appena stato presentato Warhammer 40,000: Boltgun Boom.

Questo è un gioco mobile basato sull'universo di Warhammer 40.000, che offrirà azione sotto forma di "capitoli diversi della serie Boltgun." Offrirà un gameplay veloce e preciso, tutto per utenti su dispositivi Android e iOS.

A parte sapere che Warhammer 40,000: Boltgun Boom uscirà nel 2026, tutto ciò che sappiamo è che il gioco è ora aperto per la pre-registrazione su Apple App Store e Google Play. C'è però un trailer da guardare qui sotto, mentre Jussi Tähtinen, CEO e co-fondatore dello sviluppatore Nitro Games, spiega in qualche dettaglio in più cosa aspettarsi.

"Questo gioco è una corrispondenza fantastica alle nostre competenze ed esperienza nel portare i brand di sparatutto sul mobile. Non vediamo l'ora di presentare l'esperienza Boltgun perfetta a un pubblico globale di gamer mobile."