Portare Final Fantasy XV al Switch 2 non è "del tutto impossibile", secondo Square Enix

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Man mano che sempre più giochi arrivano su Nintendo Switch 2 in porting dedicati, alcuni fan si chiedono se Square Enix sfrutterà la piattaforma portando alcune recenti novità sul sistema.

Per prima cosa, durante una recente assemblea degli azionisti, è stata posta direttamente la domanda a Square Enix se avesse in programma di portare altri titoli di Final Fantasy su Switch 2, soprattutto considerando che Final Fantasy VII: Remake e Rebirth hanno edizioni native e Revelation uscirà giorno e giorno sulla piattaforma. Per essere più specifici, la domanda era se Final Fantasy XV potesse mai avere una versione per Switch 2, a cui Square Enix rispose.

"Innanzitutto, sebbene ci siano certi vincoli hardware quando si tratta di replicare fedelmente l'esperienza esatta di "Final Fantasy XV ", possiamo dire che non è del tutto impossibile. Per quanto riguarda il fatto che lo implementeremo effettivamente su Nintendo Switch 2, trasmetteremo il vostro contributo al team di sviluppo come preziosa prospettiva sul marketing e sulle future opzioni di piattaforma."

Quindi c'è una possibilità! Una cosa è certa: un'edizione Switch 2 di Final Fantasy XV probabilmente aiuterebbe a far crescere le vendite del gioco, che hanno superato i 10 milioni di copie vendute a maggio 2022. Non ci sono state aggiornate le informazioni sulle vendite del gioco da quando sono state condivise.