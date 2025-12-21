PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Edizione Mega Evoluzione

I lanci di nuove console sono sempre seguiti da una valanga di accessori e periferiche con licenza sia per il produttore che per i suoi licenziatari, per fare un sacco di fortuna. E mentre Nintendo è stata più cauta che mai con Switch 2, concedendo ufficialmente in licenza poche cose nella sua vita di sei mesi (soprattutto quando solo un anno fa ci sono state fughe di notizie del suo nuovo hardware da parte di tali partner), abbiamo visto ogni sorta di offerta in questo breve periodo.

Il principale di PowerA è un'alternativa al celebre Nintendo Switch 2 Pro Controller. Quello di Nintendo è, escludendo le assenze che non ne sminuiscono la qualità (come i grilletti analogici), uno dei migliori controller da gaming in circolazione. Forma perfetta, comfort totale, massima fluidità e levette analogiche che sono un piacere da usare e che non hanno ancora causato problemi di drift. PowerA, nel caso di questi test con il nome modello molto lungo, *cough*"PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Mega Evolution, emula molte delle qualità dell'originale, ne perde altre lungo il percorso e poi prova un paio di cose a modo suo.

Il formato è molto, molto simile, quindi il controller si sente altrettanto bene in mano. I pulsanti anteriori risultano un po' più ingombranti, il clic è meno preciso ma altrettanto funzionale, e la loro sensazione non è altrettanto fluida. Le levette analogiche sono molto piacevoli, ma il bordo tagliente lascia anche una sensazione meno piacevole. PowerA ha optato per la tanto decantata tecnologia Hall Effect che, ricordiamolo, non è necessariamente migliore. È vero che evita in gran parte la probabilità di drifting, ma questa tecnologia presenta i suoi svantaggi, come la precisione del ricentramento. In ogni caso, hanno dato un risultato eccellente nei nostri test.

Apprezzo anche che il controller Switch 2 di PowerA abbia un cavo USB-C generoso. Così generoso, infatti, che è il più lungo che ho nel cassetto della TV, e quindi quello responsabile della ricarica di qualsiasi controller USB-C su qualsiasi console se necessario mentre gioco. Sono 3 metri di cavo!

Il piccolo problema degli accessori con licenza è che Nintendo non permette loro di incorporare alcune delle loro caratteristiche distintive. Ad esempio, il controller PowerA per Switch 2 non ha Rumble HD 2, né alcun tipo di vibrazione per migliorare l'immersione e la reattività nel gioco. Non è nemmeno in grado di 'risvegliare' la console dal suo stato sospeso, cosa piuttosto scomoda per diventare un controller principale e che condivide con il Pro Controller Nintendo per la prima Switch. Infine, e crediamo che questo abbia a che fare con le stesse limitazioni imposte a terze parti, mentre la disposizione dei pulsanti principali è la stessa, quella dei tasti secondari no, e per qualcuno come me che usa costantemente i tasti -, + e soprattutto quelli di Cattura, questo causa innumerevoli errori di accensione. Sembra una cosa da poco, ma non lo è.

Il controller wireless PowerA per Switch 2, davanti e posteriore.

Il controller wireless PowerA Advantage insieme al vecchio e nuovo Pro Controller di Nintendo.

Sicuramente potremmo scagionare PowerA dalla 'colpa' per questa strana disizione, ma questo non toglie il fatto che rende l'esperienza più aliena e scomoda se vieni dai controller Nintendo originali. Quello che include il controller Switch 2 di PowerA sono sensori giroscopici per il controllo del movimento, e nei nostri test con il puntamento in Cronos: The New Dawn o Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, funzionano perfettamente.

Come nota a margine sul fatto di non accendere la console, all'inizio abbiamo avuto problemi a sincronizzare il controller con la Switch 2. Quando il modo più semplice per abbinare un controller di solito è collegarlo via USB (o collegarlo allo stesso se sono Joy-Con 2), in questo caso è stato il contrario: non c'era modo di sincronizzare via cavo e dovevamo fare l'abbinamento wireless manuale dal menu.

Infine, una barra LED utile indica lo stato della batteria e della connessione, e include anche pulsanti posteriori (chiamati AGR e AGL invece di GL e GR), in questo caso programmabili come tutti gli altri pulsanti. E a proposito di decorazione, il nostro controller aveva una facciata Pokémon molto interessante, anche se il tema sembra proprio quello, un 'adesivo' che cambia a seconda del modello e non qualcosa progettato per tutta l'unità.

Detto questo, e considerando che il controller PowerA per Switch 2 costa circa 60-70 €, mentre il Nintendo Switch 2 Pro Controller costa circa 85-90 €, mi sembra che la differenza di prezzo sia minima per le differenze di funzionalità, anche se funziona quasi perfettamente. So che diverse funzionalità non possono essere altrimenti a causa delle imposizioni di Nintendo, ma se devo comprare un secondo controller, almeno nel mio caso, preferirei non perdere vibrazioni e altre comodità... O che fosse ancora più economico.

Confronto: Nintendo Switch 2 Pro Controller vs. PowerA Advantage Wireless Controller per Switch 2.