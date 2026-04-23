Prime impressioni: gli avventurieri classici dovrebbero sentire il Call of the Elder Gods

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Sono passati più di cinque anni da quando Out of the Blue ha pubblicato Call of the Sea, e ancora più tempo è passato nell'universo da quando Norah ha viaggiato su quell'isola remota nel mezzo del Pacifico. Call of the Elder Gods non è ancora uscito, ma dopo aver avuto la possibilità di affrontare i primi tre capitoli — più il Prologo — diventa chiaro che vuole affermarsi come una vera continuazione di quella storia originale, creando comunque abbastanza suspense e colmando alcuni vuoti da rendere piacevole coloro che renderanno questo il loro primo rodeo eldritch orientato a enigmi. Quindi, la domanda non è cosa sia Call of the Elder Gods, ma quali siano i modi in cui potrebbe sorprenderci.

In contrasto con Call of the Sea e la sua isola ispirata a The Lost World, Call of the Elder Gods sembra determinato a gestire un bacino più ampio di atmosfere nuove ma attese; un pastiche americano di elementi cosparsi da una narrazione in stile noir, il tutto in un mondo pittoresco di gigantesche ville con porte nascoste, grotte maledette che ospitano portali a templi da tempo dimenticati e il tipo di cospirazioni che ci si aspetta da una società segreta nel pieno della Guerra Fredda. La spina dorsale di Call of the Sea è ancora lì, ma tutto appare più grandioso, ampliato e un po' meno focalizzato rispetto a quello che inizialmente sembra un film d'avventura, in stile Raiders of the Lost Ark, ma che rapidamente si trasforma in qualcosa di più simile a quello che si trova in una campagna di Call of Cthulhu. L'ispirazione dal lavoro di Lovecraft è ancora chiara e scontata (uno dei nomi dei personaggi e gran parte della narrazione di base sono stati presi da The Shadow out of Time, un fatto che la pagina dello store Steam riconosce con orgoglio), ma cose come il tira e indietro del protagonista o la cadenza e la struttura generali sembrano qualcosa che si potrebbe ottenere vivendo il TTRPG, solo con meno interattività e ora si realizza in paesaggi 3D... e quali paesaggi siano quelli.

Questo è un gioco straordinariamente splendido, una splendida raccolta di ambienti che dà forma a un mondo che offre sempre di più man mano che ti immergi in esso. Lo stile 3D da cartone animato apre la strada a scenari gloriosi, giusto il dettaglio necessario per ingannare la mente facendoti vedere più di quanto ci sia, ma anche per non risultare opprimente. Saltare da un luogo all'altro non risulta così sconvolgente quando puoi passare così tanto tempo a riflettere sulle pareti della biblioteca e meravigliarti di come la luce filtri dentro e fuori dalle caverne. Ci sono alcune stanze chiaramente pensate come punti intermedi per il caricamento degli asset, e quindi sono lì che si trovano la maggior parte dei decadi di frame, ma quei casi sono praticamente chiusi e visibili solo grazie alla natura lineare del gioco. Anche così, probabilmente dovrai andare avanti e indietro per alcuni di essi, ma comunque sono pochi e distanti tra loro. Tuttavia, questi bei panorami, e sono bellissimi, non sono nulla se non contengono enigmi con cui vale la pena interagire, e questo aspetto è molto più riconoscibile.

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Le prime ore rappresentano un vero ritorno alla forma, se mai hai voluto più Call of the Sea? In questo senso, Call of the Elder Gods è proprio questo. La sensazione di un'avventura point and click portata in uno spazio più lineare e aperto è altrettanto presente; il tuo quaderno e le tue conoscenze al posto della schermata di selezione degli oggetti, e un grande, grande focus sugli enigmi ambientali che andavano da enigmi in stile scatola segreta a problemi che coprono enormi istanze o più camere. Il puzzle del capitolo 3 è finora, e di gran lunga il più spiccato in tutti i modi migliori, un problema multilivello che si estende a lungo e che si concentra sul lato investigativo rispetto ai precedenti incentrati sull'interazione, tutti i quali mi hanno costretto a riflettere, ma allo stesso tempo sono stati limitati. È stato abbastanza facile anticipare ciò che il gioco si aspettava da te, il che rende alcune righe che affermano fatti già conosciuti ridondanti e rende la linearità del gioco a svantaggio dell'immersione. Il Capitolo 3, invece, è per lo più un insieme di stanze e un enigma da risolvere, e qui brilla, non solo perché è difficile (almeno per me e la mia mente debole, debole), ma perché sembra originale e un esercizio di una sorta di interazioni basate sull'archeologia e la deduzione con la risoluzione dei problemi. Adoro questo in questo tipo di giochi, e se ci saranno altri enigmi simili nel gioco in arrivo, non vedo l'ora.

Sarebbe un errore non lodare la presenza del Sistema di Suggerimenti, una cosa scontata nella maggior parte dei giochi di puzzle moderni, ma che viene fatto nel modo migliore possibile. Non vieni mai guardato dall'alto in basso per averlo usato, ma sei sempre incoraggiato a pensare con la tua testa. Ti rispetta come giocatore e fino alla fine funge da indizio extra e appropriato che può aiutare il cervello a districare i pensieri e ti dà parole di incoraggiamento, un promemoria che non è sbagliato usare questa funzione di accessibilità e che può aumentare il tuo godimento dell'esperienza. Anche se tu stesso non sei un fan o non sei "bravo" nei giochi di puzzle, questa è una funzione che ti accoglie a braccia aperte, e posso solo sperare che chi non conosce il genere la approfitti se si trova interessato al gioco.

Sembra piuttosto presto dare un verdetto su Call of the Elder Gods nel suo complesso, e il motivo per cui non ho nemmeno osato affrontare la storia è che mi sembra piuttosto sciocco fare valutazioni senza arrivare alla sua conclusione, anche se mantiene lo stesso tono generale da film anni '80. Quello di cui sono certo però riguarda il mio ottimismo su ciò che ci aspetta. Se Call of the Elder Gods mantieni questo ritmo, potrebbe diventare un puzzle game davvero piacevole e interessante e un sequel più che degno di merito. Anche ora lo lascio con un gusto dolce e un apprezzamento per il suo esercizio di design ambientale e di indovinelli, e se ti ha colpito, dovresti assolutamente tenerlo sotto gli occhi. Basta non fissarlo troppo a lungo...

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Call of the Elder Gods è previsto per il 12 maggio su PC, Switch 2, PS5 e Xbox Series X/S, con una demo già disponibile che copre il primo capitolo del gioco.