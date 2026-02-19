Primo contatto con Aphelion: Qualcosa tra Interstellare, Unmaped e Alien: Isolamento

HQ

Quando provi un titolo Don't Nod, non sai mai con certezza cosa troverai: prima come sviluppatore e poi come editore, ha rapidamente ampliato il suo portafoglio di stili di gioco, che a loro volta sono cresciuti in scala e ambizione. Quello che sai quando giochi a uno dei suoi giochi è che la storia e la narrazione, almeno, sono promettenti. Aphelion non è diverso da questo punto di vista, ma è diverso nel modo in cui sviluppa quella storia rispetto ai lavori precedenti dello studio.

Aphelion è una storia di fantascienza spaziale incentrata sull'astronauta ESA Ariane, che, insieme al suo partner Thomas, viene inviata come squadra avanzata per decidere se il pianeta inesplorato Persefone sia abitabile o meno, e così stabilire lì una prima colonia. Tuttavia, la nave su cui viaggiavano si schianta durante la discesa sulla superficie ghiacciata, e Ariane si risveglia da sola e completamente persa tra i relitti. Sebbene le motivazioni principali del viaggio non vengano rivelate, la prima impressione è che si tratti di una storia di fantascienza più o meno "dura", con esploratori scientifici venuti a verificare la fattibilità di un pianeta come possibile futura casa per l'umanità. Non sto mentendo quando dico che mi sono venute in mente immagini del mondo fallito in cui Matt Damon è bloccato in Interstellar, e non credo sia una cattiva descrizione dire che l'atmosfera generale di questi primi momenti con Aphelion è mirata a cercare quella sensazione di solitudine e lotta per la sopravvivenza.

L'anteprima stampa che mi è stata offerta per provare il gioco mi ha permesso di testarlo in due punti diversi dell'avventura, ma sempre con il personaggio di Ariane, anche se da quello che abbiamo capito dai trailer precedenti, Thomas avrà anche il suo ruolo giocabile. Il primo dei due salvataggi mostrava l'inizio del gioco, dove impariamo i controlli base di movimento e platforming che Ariane può usare per muoversi tra le sezioni distrutte della nave che le hanno portate sul pianeta. La prima cosa che ha catturato la mia attenzione è stata quanto sia accuratamente costruita la presentazione artistica, non solo della nave, ma anche del personaggio. La modellazione facciale di Ariane è molto ben realizzata, e l'ambientazione, essendo una nave schiantata piena di detriti, incendi e la neve e il ghiaccio del pianeta che filtrano attraverso la fusoliera rotta, crea un'atmosfera meravigliosa in cui entri subito. L'immersione, anche in quei primi momenti, è perfetta.

Poi c'è la questione del movimento. Aphelion (almeno da quello che ho provato) è un gioco narrativo incentrato sul movimento e la furtività, ma in questa prima sezione si tratta di imparare a muoversi e a eseguire i salti e le schivate tra i detriti. Sembra qualcosa che potrebbe essere preso da Tomb Raider o Uncharted, anche se non alla velocità con cui si muove Nathan Drake. Ariane è una scienziata, non un'eroina d'azione, quindi quando la presa si rompe o perde l'equilibrio su una sporgenza, dobbiamo aiutarla o cadrà nel vuoto e ricaricaremo all'ultimo checkpoint. Mi piace come hanno risolto il sistema di movimento, è davvero soddisfacente e segue il ritmo che la storia vuole stabilire.

La seconda parte del test ci porta un po' più avanti nell'avventura, al primo incontro con la strana creatura/entità che conosciamo come Nemesis. Questa seconda sezione mantiene il platforming della precedente, ma si concentra maggiormente sull'atmosfera di paura e, soprattutto, sulla furtività. L'illuminazione in una grande grotta di ghiaccio sotterranea, visibile solo parzialmente attraverso la torcia, è motivo sufficiente per far sudare le mani mentre stringi forte il controller (puoi giocare con tastiera e mouse, ma sembra meno preciso). Poi, l'incontro con la creatura ci costringe a muoverci lentamente, schivando i suoi percorsi di movimento. Non abbiamo armi, né è chiaro se qualcosa possa influenzare questa cosa, quindi tutto dipende dal non attirare la sua attenzione con il rumore che facciamo. L'IA di Nemesis non è perfetta, e in un'occasione ho forzato la situazione fino a trovarmi a pochi centimetri di distanza senza essere rilevato, anche se alla fine devi rischiare di spostarti in un'altra area, e questo porta anche a scene di inseguimento piuttosto tese, proprio quello che volevano fare qui.

Prima impressione di Aphelion ? Sicuramente positivo. Tranne che non è un blockbuster da milioni di dollari e devi prenderti alcune libertà con la conclusione della versione (il lancio sembra vicino), che ci sono ancora texture che si rendono male e forse serve qualche aggiustamento fine nelle animazioni di salto, la verità è che il gioco mostra potenzialità, almeno in termini di gameplay. Sappiamo ancora molto poco della storia. L'unico "ma" che oserei mettere per iscritto, basandomi su ciò che ho giocato finora, è che il sound e la musica non mi hanno ancora convinto del tutto, ma per ora gli do il beneficio del dubbio e attendo con impazienza l'annuncio del nuovo gioco Don't Nod, questa volta oltre le stelle.

