Quasi 300 dipendenti sarebbero stati licenziati da Bungie

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Ieri abbiamo toccato la notizia che Bungie stava subendo licenziamenti e che lo sviluppatore avrebbe perso fino a metà del totale dei dipendenti, tutti dopo aver lasciato Destiny 2 . All'epoca non erano state fornite cifre ufficiali sui licenziamenti, ma nuove informazioni dallo Stato di Washington affermano che 292 dipendenti sono stati colpiti dalla decisione e che ciò riguarda non solo Bungie ma anche Sony Interactive Entertainment.

Quest'ultimo è stato confermato in una lettera aperta condivisa dal CEO di SIE Herman Hulst, che conferma che gli individui licenziati di SIE sono legati a coloro che "supportano le operazioni di Bungie".

La lettera di Hulst spiega persino come si è sviluppata questa situazione, sottolineando che "questa decisione è stata presa solo dopo un'ampia discussione e un'attenta considerazione," e che dopo diversi mesi di revisione della direzione dello sviluppatore e di molte alternative esplorate, l'unica soluzione chiara era una riduzione del personale per "allineare le risorse dello studio alle sue priorità attuali e agli obiettivi a lungo termine."

Quello che Hulst conferma è che Marathon è ancora una parte chiave e importante del futuro di Bungie e di SIE nel suo complesso, con piani per un ampio supporto per il gioco. Detto ciò, "alcuni membri del team Marathon" sono stati licenziati, con cifre precise ancora da chiarire.

Hulst parla anche del futuro di Bungie e di come ci siano "iniziative di incubazione per progetti futuri" e che, sebbene questi siano ancora in fase di sviluppo, "siamo incoraggiati dalla creatività e dalle opportunità che ci attendono."