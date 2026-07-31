Quattro morti e sei dispersi dopo una valanga a Broad Peak, Pakistan, inclusi scalatori noti

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Quattro alpinisti sono stati trovati morti e sei sono ancora dispersi su Broad Peak, una montagna di 8.051 m (26.414 ft) nel Karakoram, in Pakistan, dopo che una valanga li ha portati via giovedì. Due sono stati identificati al momento della stesura, ma i loro corpi non sono ancora stati recuperati, e gli altri sei alpinisti sono ancora in fase di localizzazione, ma molti si aspettano il peggio.

Tra i sei ancora dispersi c'è Nirmal Purja, un alpinista di 43 anni ed ex membro dell'esercito britannico, che ha battuto il record di scalare tutti gli ottomila tra aprile e ottobre 2019, il più veloce a scalarli tutti all'epoca, nonché la prima persona a scalare l'Everest, Lhotse e Makalu in 48 ore; è la star del documentario Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono state sospese per ora a causa delle condizioni meteorologiche. Tutti e dieci gli alpinisti facevano parte dello stesso gruppo, e molti erano scalatori ben noti, riporta la BBC. Una delle due morti confermate è Nadhira Al Harthy, la seconda omanita e prima donna omanita a scalare l'Everest.

La Broad Peak è una delle montagne più impegnative per gli alpinisti. Dal 1975 sono stati segnalati 39 decessi sulla montagna, con il 2013 l'anno più mortale con sei morti.