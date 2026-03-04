Rainbow Six: Siege X porta nuovi contenuti in Operation Silent Hunt con Solid Snake come guest star

HQ

Rainbow Six: Siege X continua a offrire nuovi contenuti in modo costante. Con la nuova stagione è arrivato l'annuncio di Operation Silent Hunt, che ci porta il tanto atteso crossover tra Sam Fisher e Solid Snake che i fan attendevano da anni. Vi abbiamo già mostrato il trailer di annuncio e parlato di questo contenuto, ma ora è arrivato il momento di giocare tutto ciò che Operation Silent Hunt ha da offrire in Rainbow Six: Siege X.

Sebbene Solid Snake sia l'aggiunta principale, con il suo ruolo da attaccante e la sua bassa salute compensati da una velocità incredibile, questo aggiornamento porta nuove funzionalità che aiutano i giocatori a giocare in modo più sicuro con gli altri:



Rapporti

I rapporti di tossicità ora hanno 16 categorie tra cui scegliere invece di 4, permettendo ai giocatori di essere più specifici nelle loro segnalazioni e aiutando il team di moderazione a migliorare le penalità mirate.



Chat Testuale

Il sistema di rilevamento è ora più avanzato e ha una consapevolezza contestuale molto migliore. Abbiamo anche aggiornato la risposta per allinearla al nuovo sistema precedentemente implementato nella moderazione delle chat vocali.



Cancellazione della modalità classificata

Se una squadra fa annullare una partita, qualsiasi giocatore di quella squadra che sia offline riceverà una penalità per forfait e verrà rimosso dalla coda.

Se un giocatore lascia una partita e la cancella, quel giocatore e i suoi compagni perderanno la partita. Gli altri compagni che non fanno parte della squadra di quel giocatore non perderanno la partita.

È bello sapere che Ubisoft continua ad aggiungere contenuti a uno dei suoi giochi più popolari, ma soprattutto che sono ancora concentrati a garantire il miglior ambiente di gioco possibile, così che nessuno si senta minacciato o a disagio a giocare con altri.

Hai già provato i contenuti di Operation Silent Hunt?