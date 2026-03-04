Rainbow Six: Siege X porta nuovi contenuti in Operation Silent Hunt con Solid Snake come guest star
Solid Snake è tornato, ma non in un gioco Konami
Rainbow Six: Siege X continua a offrire nuovi contenuti in modo costante. Con la nuova stagione è arrivato l'annuncio di Operation Silent Hunt, che ci porta il tanto atteso crossover tra Sam Fisher e Solid Snake che i fan attendevano da anni. Vi abbiamo già mostrato il trailer di annuncio e parlato di questo contenuto, ma ora è arrivato il momento di giocare tutto ciò che Operation Silent Hunt ha da offrire in Rainbow Six: Siege X.
Sebbene Solid Snake sia l'aggiunta principale, con il suo ruolo da attaccante e la sua bassa salute compensati da una velocità incredibile, questo aggiornamento porta nuove funzionalità che aiutano i giocatori a giocare in modo più sicuro con gli altri:
- Rapporti
I rapporti di tossicità ora hanno 16 categorie tra cui scegliere invece di 4, permettendo ai giocatori di essere più specifici nelle loro segnalazioni e aiutando il team di moderazione a migliorare le penalità mirate.
- Chat Testuale
Il sistema di rilevamento è ora più avanzato e ha una consapevolezza contestuale molto migliore. Abbiamo anche aggiornato la risposta per allinearla al nuovo sistema precedentemente implementato nella moderazione delle chat vocali.
- Cancellazione della modalità classificata
Se una squadra fa annullare una partita, qualsiasi giocatore di quella squadra che sia offline riceverà una penalità per forfait e verrà rimosso dalla coda.
Se un giocatore lascia una partita e la cancella, quel giocatore e i suoi compagni perderanno la partita. Gli altri compagni che non fanno parte della squadra di quel giocatore non perderanno la partita.
È bello sapere che Ubisoft continua ad aggiungere contenuti a uno dei suoi giochi più popolari, ma soprattutto che sono ancora concentrati a garantire il miglior ambiente di gioco possibile, così che nessuno si senta minacciato o a disagio a giocare con altri.
Hai già provato i contenuti di Operation Silent Hunt?