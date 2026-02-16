Solid Snake di Metal Gear si unisce a Rainbow Six: Siege X come suo prossimo personaggio

HQ

Il torneo annuale Six Invitational per il competitivo Rainbow Six: Siege X è giunto al termine e questo significa naturalmente che lo sviluppatore Ubisoft Montreal ha condiviso uno sguardo su cosa riserva il prossimo anno per questo sparatutto tattico.

L'anno 11 sarà un altro grande evento e sarà caratterizzato dall'arrivo di uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico. Ubisoft e Konami stanno collaborando per portare Solid Snake a Rainbow Six: Siege X come prossimo personaggio giocabile. Come parte della prima stagione dell'anno 11 che inizierà il 3 marzo, una stagione nota come Operazione Silent Hunt, il veterano dello spionaggio tattico porterà la sua caratteristica pistola semiautomatica Tacit.45 con il silenziatore integrato, offrendo un gameplay incentrato su "furtività, agilità e intelligenza tattica, offrendo preziose abilità di ricognizione per i giocatori attaccanti che otterranno il vantaggio in una partita." Solid Snake è doppiato anche dal leggendario David Hayter in Rainbow Six.

HQ

Oltre al debutto di Solid Snake, la Stagione 1 porterà anche una nuova modalità arcade 1v1 nel gioco come parte di un evento a tempo limitato della durata di due settimane. Questo si aggiunge a un evento Redacted in cui Snake e Zero (Sam Fisher) si uniscono per guidare una squadra di operatori d'élite in una missione per recuperare dati rubati. Inoltre, nonostante abbia lanciato la modalità solo con Rainbow Six: Siege X, Ubisoft intende rimuovere la modalità Dual Front durante la Stagione 1 affinché il team di sviluppo possa "concentrarsi sull'esperienza principale 5v5."

Guardando oltre la Stagione 1, le Stagioni 2, 3 e 4 porteranno ciascuna contenuti aggiuntivi al gioco, con la roadmap completa dei piani per l'Anno 11 disponibile qui sotto. Alcuni dei punti chiave sono che Dokkaebi sta venendo rielaborato nella Stagione 2, una mappa dell'era di Las Vegas chiamata Calypso Casino arriva, un nuovo Defender arriverà nella Stagione 3 e una funzione di Progressione dell'Operatore più avanzata è in arrivo.