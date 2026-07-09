Rapporto: Avowed 2 è stato cancellato perché Obsidian vuole concentrarsi su un nuovo gioco di Fallout

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Alcuni giorni dopo, continuano a emergere informazioni sui massicci licenziamenti annunciati da Microsoft lunedì. Ora che la polvere ha iniziato a posarsi, sappiamo che uno degli studi più colpiti è Obsidian Entertainment, con 52 dipendenti licenziati.

Una gran parte di questi dipendenti probabilmente stava lavorando su Avowed 2 - che ora sembra essere stato cancellato (grazie Game File), poiché la responsabile di Xbox Asha Sharma vuole concentrarsi maggiormente su scommesse più sicure. Sospettiamo però che molti non saranno troppo contrariati per questo, dato che Bloomberg riporta che le risorse saranno invece concentrate su un nuovo gioco di Fallout.

Sì, lo studio che una volta creava Fallout: New Vegas (un gioco che molti considerano il migliore della serie) avrà il compito di realizzare un nuovo titolo. E sta solo migliorando. Secondo il rapporto, Josh Sawyer guiderà il progetto - che, per esempio, è proprio la persona che ha creato New Vegas.

A parte il fatto che ovviamente ci pentiamo dei licenziamenti, cosa ne pensi della decisione di concentrarsi su un nuovo gioco di Fallout invece che su un Avowed sequel?