Razer Blackshark V3 Pro

Come Razer afferma con orgoglio sulla scatola del loro nuovo Blackshark V3 Pro, la serie Blackshark nel suo complesso è un enorme successo. "#1 PC Gaming Headset" dice, con Circana citato come fonte, e probabilmente è accurato. Razer è effettivamente riuscito ad affermarsi come un solido punto di riferimento per molti consumatori che desiderano qualcosa che funzioni, ma senza coinvolgere quei tipici accessori extra di fascia alta che rendono, ad esempio, il SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless solo un po' più costoso.

A prima vista, il V3 Pro è tagliato all'incirca dalla stessa stoffa del suo predecessore, e questo è ampiamente inteso come un complimento. Pesa 367 grammi, che è distribuito solidamente su tutto il telaio, e grazie alla memory foam abbastanza solida su ciascun padiglione auricolare, sono anche abbastanza comodi. Ho dichiarato più volte che preferisco le cuffie con una fascia morbida sulla parte superiore, poiché la pressione sulla parte superiore della testa è distribuita in modo più uniforme. Il Blackshark V3 Pro non ha questo, ma detto questo, il comfort è affidabile, se non impressionante a volte.

C'è l'opzione della doppia connessione tramite Bluetooth 5.3 e il dongle incluso, tuttavia va notato che questo non ha una propria USB maschio, ma una porta femmina che richiede l'utilizzo di un cavo (uno è incluso). Questo non è un problema significativo, ma significa che la connessione a 2,4 GHz ora richiede due componenti invece di uno.

Sfortunatamente, non c'è modo di sostituire rapidamente le batterie. Per qualche strana ragione, SteelSeries è l'unico qui a dare all'utente la possibilità di avere sempre accesso a una batteria nuova. D'altra parte, dura circa 60-70 ore, a patto di non utilizzare una delle nuove funzionalità, ma sostanzialmente la durata della batteria va benissimo.

Il microfono è il microfono da 12 mmHyperclear Full Band di Razer. È ancora inserito con un jack in un padiglione auricolare, che è ancora una soluzione piuttosto scadente. Sì, hai la libertà di rimuoverlo quando non lo usi, ma dove diavolo lo conservi? Perché non può essere all'interno del padiglione auricolare o semplicemente sollevato lungo il telaio quando non viene utilizzato? Per me, questo è un malinteso della libertà dell'utente e i componenti che costituiscono le funzionalità essenziali del visore dovrebbero essere tutti in grado di essere nello stesso posto, all'interno della stessa cornice, indipendentemente dal fatto che siano in uso o meno. Tuttavia, non c'è nulla di cui lamentarsi in termini di qualità, poiché questo è uno dei migliori microfoni oggi sul mercato, isolando il rumore esterno e fornendo un suono fluido senza picchi e scarsa gestione delle frequenze.

Finora, è un po' un miscuglio, e in realtà rimane così. La nuova caratteristica distintiva è la cancellazione attiva del rumore, o "ANC ibrido", perché l'effetto si ottiene attraverso una combinazione di microfoni all'esterno e all'interno dei padiglioni auricolari. L'effetto è buono, c'è sicuramente una riduzione del rumore ambientale, ma poiché le coppe stesse sono ricoperte di rete e non sembrano essere progettate per bloccare realmente il rumore attraverso la riduzione passiva, l'effetto della cancellazione attiva del rumore è un po' più attenuato di quanto ci si potrebbe aspettare.

Tuttavia, il suono è sublime, lo è davvero. Promettono una latenza inferiore a 10 ms, che è ovviamente importante, ma questi nuovi driver da 50 mm TriForce Bio-Cellulose, che funzionano a 12-28.000 Hz, suonano meglio di... beh, quasi qualsiasi altra cosa. Razer è stato a lungo un leader in termini di propri driver proprietari, e qui dimostrano di poter fare qualcosa di molto speciale su quel fronte. È ottimale quando questo suono "uditivo" può anche dimostrare la sua validità posizionale, come nei giochi competitivi, ma dà davvero il meglio di sé in tutti i tipi di esperienze di gioco.

Vale la pena consigliare il Blackshark V3 Pro per il semplice motivo che suona così eccezionale, ma allo stesso tempo è frustrante che con questo microfono staccabile, la mancanza di un comodo archetto e un prezzo che si avvicina al bacio SteelSeries ' Arctis Nova Pro Wireless, dove potresti sostenere che ottieni più "prodotto" per i tuoi soldi, Ci sono ancora alcuni spigoli da smussare prima che Razer meriti il marketing che hanno messo sulla scatola, almeno secondo me.

