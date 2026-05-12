Reacher è stato rinnovato per una quinta stagione da Prime Video

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Considerando che ci sono spin-off in cantiere, incluso uno per il personaggio Neagley, non è esattamente una grande sorpresa che Prime Video veda ancora un grande potenziale per la serie Reacher.

Lo diciamo perché, sebbene non ci sia una data precisa per la prima uscita della quarta stagione della serie (oltre a più di quest'anno, si spera...), sappiamo che il progetto guidato da Alan Ritchson tornerà per ancora più episodi in futuro, dato che una quinta stagione è stata rinnovata e approvata.

Ciò viene confermato in un comunicato stampa in cui Prime Video spiega anche che ulteriori informazioni sulla quarta stagione "saranno annunciate in un secondo momento" e che questo capitolo sarà basato sul tredicesimo libro dell'autore Lee Child, noto come Gone Tomorrow. Per quanto riguarda ciò che aspettarsi, una sinossi degli eventi previsti aggiunge quanto segue.

"Quando un incontro casuale con uno sconosciuto sconvolto in metropolitana va terribilmente male, Jack Reacher viene coinvolto in un gioco complesso e letale che lo mette contro nemici spietati dai massimi livelli di potere."

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